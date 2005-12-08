عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- منابع رسمي چين و آمريكا دور جديدي از گفتگوهاي استراتژيك را آغاز كردند.

- رئيس بانك جهاني اعلام كرد اگر آمريكا مي دانست صدام سلاح كشتار جمعي ندارد، نبايد به عراق حمله مي كرد.

- وزارت امور خارجه آمريكا از انتخابات اخير قزاقستان انتقاد كرد.

- سفير سوريه در سازمان ملل اعلام كرد كشورش از لبنان درخواست خواهد كرد آن افرادي را كه اطلاعات اشتباه در اختيار تيم بررسي ترور رفيق حريري قرار داده اند، محاكمه كند.

- جرج بوش قبول كرد در جريان جنگ عراق اشتباهاتي ايجاد شده اما پيشرفت ها را قابل ملاحظه دانست.

- ديده بان حقوق بشر به آمريكا هشدار داد كه ايجاد مراكز شكنجه و انتقال زنداني ها به آن مراكز جرم محسوب مي شود.

- وزير خار جه انگليس خواستار آزادي يك گروگان انگليسي در عراق و سه همراه وي شد.

- نيمي از آمريكايي ها آلمان را مهمترين متحد خود مي دانند اما اين در حالي است كه آلماني ها روابط خود را با آمريكا خوب نمي دانند.

- يك موسسه آمريكايي اروپاي جايزه "دولتمرد دهه" را به توني بلر نخست وزير انگليسي اهدا كرد.

- هواپيماهاي رژيم صهيونيستي نوار غزه را مورد حمله قرار دادند.