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۱۷ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۵

براي بررسي برنامه هاي هسته اي ايران و چين؛

آمريكا و چين دور جديد گفتگوها را آغاز كردند

آمريكا و چين دور جديد گفتگوها را آغاز كردند

در حالي كه نگراني هاي آمريكا و متحدانش درباره رشد روزافزون نظامي و اقتصادي چين هر روز بيشتر مي شود، منابع رسمي آمريكا و چين دور جديدي از گفتگوهاي استراتژيك را آغاز كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "رابرت زوليك" معاون وزارت خارجه آمريكا و "دايي بين گوئو" (Dai Bingguo) معاون وزير خارجه چين در اين دور گفتگوها كه دو روز به طول مي انجامد، درباره موضوعات دوجانبه و همچنين مسائل آسيايي بحث و گفتگو كردند.

منابع رسمي آمريكا اعلام كردند در ادامه گفتگوهايي كه در ماه اوت و در پكن ميان منابع آمريكا و چين صورت گرفت، هر دو طرف بر آن شدند تا مشكلات ديپلماتيك خود را حل و فصل نمايند.

"آدام ارلي" سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز اعلام كرد تلاش هاي صورت گرفته براي تخريب برنامه هاي هسته اي ايران و كره شمالي نيز در گفتگوهاي مقامات چين و آمريكا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي تاكيد كرد دو طرف مي خواهند در اين زمينه به اجماع نظر دست پيدا كنند.

کد مطلب 262890

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