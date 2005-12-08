آمريكا و چين دور جديد گفتگوها را آغاز كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "رابرت زوليك" معاون وزارت خارجه آمريكا و "دايي بين گوئو" (Dai Bingguo) معاون وزير خارجه چين در اين دور گفتگوها كه دو روز به طول مي انجامد، درباره موضوعات دوجانبه و همچنين مسائل آسيايي بحث و گفتگو كردند.

منابع رسمي آمريكا اعلام كردند در ادامه گفتگوهايي كه در ماه اوت و در پكن ميان منابع آمريكا و چين صورت گرفت، هر دو طرف بر آن شدند تا مشكلات ديپلماتيك خود را حل و فصل نمايند.

"آدام ارلي" سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز اعلام كرد تلاش هاي صورت گرفته براي تخريب برنامه هاي هسته اي ايران و كره شمالي نيز در گفتگوهاي مقامات چين و آمريكا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي تاكيد كرد دو طرف مي خواهند در اين زمينه به اجماع نظر دست پيدا كنند.