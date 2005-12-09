۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۵

همگام با هفته پژوهش (2)

معاون پژوهشي وزارت علوم: بيشترين پژوهشگران برگزيده امسال از گروه علوم انساني هستند // مدرك 72 درصد پژوهشگران برگزيده از دانشگاه هاي داخل است

معاون پژوهشي وزارت علوم در آستانه هفته پژوهش گفت : 72 درصد از پژوهشگران برگزيده سال جاري از داخل و 28 درصد آنان از خارج از كشور مدارك تحصيلي خود را دريافت كرده اند.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "منصور كبگانيان" با بيان اين مطلب افزود: در جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده سال كه شنبه 19 آذرماه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود، از 93 پژوهشگر برجسته تجليل و قدرداني مي شود.

دكتر كبگانيان به ويژگي هاي پژوهشگران برگزيده امسال اشاره كرد و گفت: 4/34 درصد پژوهشگران برگزيده در گروه علوم انساني، 3/19 درصد در گروه علوم پايه و 6/22  درصد در گروه فني و مهندسي ، 13 درصد در گروه علوم پزشكي ، 7/9 درصد در گروه كشاورزي و منابع طبيعي و يك درصد در گروه هنر هستند.

وي اضافه كرد: 88 درصد پژوهشگران برگزيده مرد و 12 درصد زن هستند.

رئيس ستاد هفته پژوهش افزود:  5/6 درصد پژوهشگران برگزيده داراي مدرك فوق دكتري، 5/50 درصد داراي مدرك دكتري، 5/36 درصد داراي مدرك كارشناسي ارشد و 5/6 درصد داراي مدرك كارشناسي هستند.

