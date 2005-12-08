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۱۷ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۷

در اظهاراتي ازسوي نماينده سوريه در سازمان ملل؛

دمشق خواستار محاكمه متقلبين روند بررسي ترور رفيق حريري است

سفير سوريه در سازمان ملل اعلام كرد كشورش از لبنان مي خواهد افرادي را كه اطلاعات غلط در اختيار تيم بررسي ترور "رفيق حريري" نخست وزير فقيد لبنان قرار داده اند، محاكمه كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين در حالي است كه هفته گذشته تلويزيون سوريه در مصاحبه اي با "حسام طاهر حسام" يكي از شاهدان ماجرا اعلام كرد كه وي تحت فشار مجبور شده است به "دتلو مهليز" درباره نقش سوريه در ترور "رفيق حريري" چيزهايي بگويد.

نماينده سوريه در سازمان ملل متحد اعلام كرد: برخي افراد تلاش كردند تيم بررسي ترور رفيق حريري را به اشتباه هدايت كنند و همين موضوع سبب شد كه اين تيم نتايج اشتباهي از بررسي هاي خود به دست آورد.

فيصل مقداد تاكيد كرد: ما از تيم بررسي ترور رفيق حريري و همچنين از دولت لبنان درخواست مي كنيم افرادي كه اطلاعات غلط در اختيار اين تيم قرار داده اند، مورد سوال و بازجويي قرار دهند.

وي با اشاره به موضوع وين خاطرنشان كرد: دمشق تاكنون همكاري كاملي با تيم بررسي ترور رفيق حريري داشته است.

مهليز قرار است گزارش نهايي خود را در تاريخ 15 دسامبر (24 آذر) به شوراي امنيت سازمان ملل تحويل دهد.

کد مطلب 262896

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