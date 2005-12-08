دبيركل شوراي فقه اسلامي: تمدن اسلامي تمدني انسان ساز است

به گزارش خبرنگار "مهر" از مكه مكرمه ، دكتر محمد حبيب ابن خوجه دبيركل شوراي فقه اسلامي گفت: اين دوره از اجلاس سران كشورهاي اسلامي كه در مكه برگزار شده از موفقترين دوره هاي اجلاس از زمان شروع آن تاكنون بوده است.

دكتر حبيب خوجه اظهار داشت: در اين اجلاس توصيه ها و سفارشهاي موضوعي و علمي به مسلمانان ارائه مي شود كه صدها متفكر و انديشمند سالها بر روي آن كار و تحقيق كرده اند.

دكتر خوجه با اشاره به انعقاد پيمان وحدت و مودت ميان مسلمانان تصريح كرد: از اصول و مصالح ديني مسلمانان درعصر جديد همبستگي، تعاون و وحدت جهان اسلام است كه به بررسي مسائل روز مسلمانان مي پردازد و حول محور ديني و علمي مي پردازد.

دكتر خوجه با اشاره به علت مهم بودن اين اجلاس گفت: ياد كردن از تمدن انسان ساز اسلامي علي رغم قبول نداشتن برخي كشورها به اين امر باز هم جايگاه اصيل و غني خود را ميان تمدنهاي ديگر و حتي تمدنهاي باستاني حفظ كرده است.

دكتر تأكيد كرد: سازمان سران كشورهاي اسلامي برنامه هاي ده ساله اي ارائه داده است كه طي آن كشورهاي عضو اين سازمان ميثاق تعهد و وحدت بندند.

وي افزود: اجلاس فوق ضمن بررسي مسائل مهم و اساسي جهان اسلام به تهديد كشورهاي مسلمان در راستاي تروريست خواندن آنها اشاره مي كند و راههاي مقابله با آن را ارائه مي دهد.

وي گفت: همكاري، تعاون و همبستگي به منظور ازميان برداشتن مشكلات جهان اسلام اساس كار اين اجلاس است كه در مراسم اختتاميه اجلاس فوق سازمان كنفرانس اسلامي با همه رهبران و رؤساي كشورهاي اسلامي به منظور دستيابي به وحدت به توافق مي رسند.

پادشاه عربستان سعودي با اشاره به شوراي فقه اسلامي كه يكي از فعالترين شوراهاي جهاني اسلام است، گفت: اين شورا جهت مقاومت در برابر افكار تندرو و اشاعه عدالت اسلامي و برقراري وحدت نقش بسزائي دارد.