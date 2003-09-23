نخستين همايش دانش آموختگان دانشگاه صنعت آب و برق برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش دو روزه با شركت مديران فارغ التحصيل دانشگاه صنعت آب و برق و شاغلا ن در اين صنعت برگزار مي شود و مقدمه اي براي تشكيل مجامعي براي تبادل اطلاعات و انتقال مشكلات صنعت آب و برق كشور از طريق دانش آموختگان و مسئولين است .

ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت و تلاش براي مرتفع كردن نيازهاي متقابل، مشاركت گروهي در بخشهاي تحقيقاتي وعلمي و اقتصادي ، نهادينه كردن فعاليت هاي اجتماعي مناسب با اهداف كانون و ايجاد روند مناسب تبادل اطلاعات و انتقال دستاوردهاي فني - تحقيقاتي دركشور و ايجاد ارتباط ميان بخشهاي مختلف صنعتي در كشور از اهداف برگزاري اين همايش است.

در حاشيه اين همايش، نمايشگاهي از دستاوردهاي صنعتي شركت هاي فعال در صنعت و دستاوردهاي دانشجويي برپا خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، در روز اول اين همايش كه بيشتر جبنه صنفي دارد ، پيش نويس آيين نامه و اساسنامه قرائت، از نامزدها ثبت نام ، نتيجه راي گيري اعلام خواهد شد.

تشكيل شركتهايي متشكل از دانش آموختگان و تلاش در جهت ميل به كارآفريني و بستر سازي مناسب براي ايجاد اشتغال و وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه از موضوعات ديگري است كه در اين همايش در باره آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.