دكتر سعيد خال درگفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود : با وجود اينكه سازمان بهشت زهرا(س) از روز گذشته تا به حال آمادگي دفن اين عزيزان را در قطعه 231 دارد تا كنون بيشتر اين افراد درقطعه شهدا به خاك سپرده شده اند و قطعه شهداي رسانه هنوز از سوي بازماندگان درخواستي براي دفن نداشته است.
با وجود قطعه اصحاب رسانه :
قربانيان سانحه سقوط هواپيما در قطعه شهدا به خاك سپرده مي شوند
مدير آموزش و انتشارات سازمان بهشت زهرا اعلام كرد: پيكر هاي از دست رفتگان حادثه سقوط هواپيما تا به اين لحظه و به درخواست خانواده هايشان در قطعه شهدا به خاك سپرده شده است.
کد مطلب 262926
نظر شما