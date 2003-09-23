اگر هوشيار باشيم با 3 امتياز برمي گرديم

محرم نويدكيا هافبك ملي پوش تيم سپاهان اصفهان پيش از سفر به اردن به خبرنگار "مهر" گفت : كافي است كه در مقابل حريف در انجام وظايف محوله توسط مربيان كوتاهي نكنيم . مسلما تيم اردن در خانه خود براي كسب 3 امتياز وارد ميدان خواهد شد و به همين جهت بايد دقت كنيم كه غافلگير نشويم .

وي در مورد تيم اردن گفت : اين تيم را در بازي رفت هماهنگ ديدم ولي آنها علاوه بر كندي خط دفاعي از قواي جسماني مطلوبي هم بهره نمي برند و اگر حوصله كرده و با حملات سرعتي قلب دفاع آنها را هدف بگيريم ، فكر نمي كنم كه كار مشكلي در پيش رو داشته باشيم .

نويد كيا در مورد غيبت دائي گفت : غيبت كاپيتان و گلزن اول هر دتيمي مي تواند ضربه سختي به آن تيم باشد و تيم ملي هم از اين قاعده مستثني نيست ولي اردن حريف آنچنان قدرتمندي نيست كه در شرايط عادي بتواند حتي در غياب دائي آسيبي به تيم ملي ايران برساند . مهاجمان خوبي چون كاظميان ، كريمي ، بزيك و مجيدي به راحتي مي توانند خلا غيبت دائي را در اين بازي بپوشانند .

نويدكيا در مورد بازي كردن خود در تركيب تيم ملي گفت : چنانچه مربيان صلاح بدانند كه در تركيب اصلي باشم ، همچون هميشه تمام تلاش خود را براي موفقيت تيم ملي بكار خواهم گرفت ولي اگر هم نباشم ، چندان مهم نيست . پيروزي تيم ملي و كسب 3 امتياز در اين بازي بر همه مسائل اولويت دارد .