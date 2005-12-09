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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۳

همايش "جامعه اطلاعاتي حوزه‌هاي علميه و افقهاي فراروي" برگزار شد

همايش "جامعه اطلاعاتي حوزه‌هاي علميه و افقهاي فراروي" از سوي دفتر تبليغات حوزه علميه قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حجت الاسلام سبحاني رئيس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در اين همايش با اشاره به رويكرد جوامع بين‌المللي به بحث اطلاعات تصريح كرد: عصر امروز عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات است و با تبديل شدن جهان به يك دهكده ديگر مرزي بين جوامع وجود ندارد.

وي با اشاره به حضور گروه دفتر تبليغات اسلامي در اجلاس جهاني سران جامعه اطلاعاتي تأكيد كرد: بايد گروه اعزامي به كشور تونس آثار، دستاوردها و نتايج اين اجلاس را به حوزه علميه ارائه كنند.

در ادامه اين همايش رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ضمن ارائه گزارش از فعاليتها و اقدامات صورت گرفته توسط گروه دفتر تبليغات اسلامي در اجلاس سران جامعه اطلاعاتي تصريح كرد: بايد با برگزاري نشستهاي تخصصي، عمق و گستره حركت در بحث جامعه اطلاعاتي براي حوزويان تبيين شود.

 

 

کد مطلب 262945

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