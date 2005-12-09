به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حجت الاسلام سبحاني رئيس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در اين همايش با اشاره به رويكرد جوامع بين‌المللي به بحث اطلاعات تصريح كرد: عصر امروز عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات است و با تبديل شدن جهان به يك دهكده ديگر مرزي بين جوامع وجود ندارد.

وي با اشاره به حضور گروه دفتر تبليغات اسلامي در اجلاس جهاني سران جامعه اطلاعاتي تأكيد كرد: بايد گروه اعزامي به كشور تونس آثار، دستاوردها و نتايج اين اجلاس را به حوزه علميه ارائه كنند.

در ادامه اين همايش رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ضمن ارائه گزارش از فعاليتها و اقدامات صورت گرفته توسط گروه دفتر تبليغات اسلامي در اجلاس سران جامعه اطلاعاتي تصريح كرد: بايد با برگزاري نشستهاي تخصصي، عمق و گستره حركت در بحث جامعه اطلاعاتي براي حوزويان تبيين شود.