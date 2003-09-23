شماره جديد نشريه "بشرا" منتشر شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" طليعه ، گزارش ويژه ، معارف ديني ، فرهنگي ، قرآني ، سياسي، تاريخي و اجتماعي ، شعرو ادب ، آموزش و وقت اضافه سرفصل هاي اين شماره نشريه است .

در سخن نخست اين شماره با عنوان "خون سرخ ، آغاز راهي سبز " آمده است : روزهاي آغازين شهريور ماه ، از معدود ايامي است كه ياد آور خاطره خونبار و هميشه جاويد پرواز ملكوتي دو تن از خالصترين و عاشق ترين خدمتگذاران اين آب و خاك مي باشد كه به حق به نام تلاشگران سخت كوش دولت اسلامي و كارمندان صديق و فداكار مزين شده است .

در بخش ديگري از اين سخن آمده است : براستي آنان كه سر سپرده و دلداده كوي يار هستند صبغه الهي ، كشور وجودشان را پوشش داده و نه تنها متاع اندك دنيا را تكيه گاه قرار نداده اند بلكه مناصب و مقامات ظاهري را در جامه مسئوليت و با رنگ ارزشي ، خدمت تلقي نموده و در زمره سالكان و خالصان فرهنگ سنت حسنه اي هستند كه شهد شيرين خدمتگزاري در كام آنان از هر چيز ديگر گواراتر است .

بررسي طرح جايگاه رفيع اوقات فراغت ، برنامه هاي آموزشي معاونت آموزش و پژوهش ، گزارش اولين سالگرد تاسيس موسسه فرهنگي واطلاع رساني تبيان ، فلسفه نماز جماعت ، معشوق پنهان ، افتخار خاندان وحي ، گلواژه هاي روحاني ، معرفي سايتهاي اينترنتي، دانشنامه واژه هاي فرهنگ ، جرعه زلال وحي و نگاهي به جايگاه شهات طلبان فلسطيني از جمله موضوعات مطرح شده در اين نشريه است .

