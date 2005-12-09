مردم سالاري تقدير همه جوامعي است كه مي خواهند در تاريخ زنده بمانند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" خاتمي كه مقام مدعو كنگره سراسري روز گذشته حزب مردم سالاري بود، اما به جاي شركت در كنگره پيامي را خطاب به حاضران نوشت، افزود: آنچه مهم است اين است كه ملت ما مي خواهد مردم سالاري را همسو و سازگار با معيارهاي الهي و ديني و فرهنگي خود داشته باشد و سنگيني اين كار مهم به خصوص بر دوش انديشمندان و سياست مداران خيرخواه است.

رييس جمهور سابق كشورمان در بخشي از پيام خود تصريح كرد: اينك كه ملت بزرگوار ايران، مرحله جديد تاريخ پر فراز و نشيب خود را با مبدئيت انقلاب اسلامي آغاز كرده است و تجربه مردم سالاري ديني را در زمينه يك تاريخ استبداد زده از سر مي گذراند، بر ما است كه با درك موقعيت ممتاز تاريخي و با درك واقعيت ها، ضرورت ها و اولويت ها، تا آنجا كه ميسر است، راه پيش رو را هموارتر كنيم.

خاتمي ادامه داد: حضور احزاب زنده و با برنامه و مردمي و معتقد، عامل مهم پيشرفت در اين عرصه حساس تاريخي است و خدا را سپاس گزارم كه حزب مردم سالاري كه ناشي از احساس مسووليت و درك و وظيفه تاريخي است، در اين هنگامه در متن جامعه ما شكل گرفته است و به وظايف سنگين و البته ظريف خود واقف و عامل است.

رييس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز كه در بخش پاياني پيام خود متذكر شد؛ علاقمند بوده شخصا در ميان اعضاي شركت كننده در كنگره حزب مردم سالاري حضور يابد، اما توفيق رفيق او نشد، مراتب تقدير و تشكر خود را از مصطفي كواكبيان دبير كل اين حزب و همراهانش اعلام و موفقيت اين نشست و فعاليت هاي بعدي حزب مردم سالاري را آرزو كرد.