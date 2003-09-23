نشست شانگهاي امروز در پكن آغاز به كار مي كند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، درنشست امروز كه در چارچوب سازمان همكاري شانكهاي برگزار مي شود انتظار مي رود مسائلي از قبيل همكاريهاي اقتصادي ، مبارزه با تروريسم و ادامه حضور نظاميان آمريكا در آسياي مركزي در دستور كار اين نشست قرار گيرد .

بنابراين گزارش نخست وزيران كشورهاي شركت كننده درپايان نشست امروز بيانيه اي صادرخواهند كرد.

همچنين قرار است امروز هوجينتائو رئيس جمهور چين بعدازظهرامروز با نخست وزيران كشورهاي شركت كننده ديدار كند .

گفتني است سازمان همكاري شانگهاي كه كشورهاي چين ، روسيه ، قزاقستان ، ازبكستان ، تاجيكستان و قرقيزستان درآن عضويت دارند دو سال پيش تاسيس شد.



