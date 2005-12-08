مدت ماموريت نيروهاي ژاپني در عراق يكسال ديگر تمديد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان ، در حال حاضر 600 نيروي نظامي ژاپني در شهر " سماوه " جنوب عراق مستقر هستند كه زمان ماموريت آنها 14 دسامبر (23 آذر) و يك روز پيش از زمان برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور به پايان مي رسيد.

با توجه به نشست امروز دولت ژاپن، نيروهاي اين كشور تا 14 دسامبر سال آينده ميلادي در عراق حضور خواهند داشت.

"جونيچيرو كويزومي" كه در ضمن ديدار اخير خود با " ابراهيم جعفري" همتاي عراقي خود اين موضوع را اعلام كرد، اظهار داشت : از آنجايي كه عراق هنوز به كمك هاي انسان دوستانه نياز دارد و جعفري نيز اين درخواست را مطرح كرد، ما به درخواست وي احترام مي گذاريم و مدت ماموريت نيروهاي انسان دوستانه خود در عراق را كه روز چهارشنبه به پايان مي رسد، تمديد مي كنيم.

نخست وزير ژاپن همچنين بدنبال تصميم كابينه اين كشور در خصوص تمديد ماموريت نيروهاي ژاپني در عراق، به خبرنگاران گفت كه توكيو باوجود تصميم آموزش، مي ‌تواند براي خروج نيروهايش از عراق حتي پيش از پايان مدت ماموريت ‌شان تصميم‌ گيري كند.