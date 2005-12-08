سازمان ملل متحد خواهان شركت عراقي ها در انتخابات شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اشرف قاضي در پي اين ديدار در جمع خبرنگاران اعلام كرد: اين بار سوم است كه من با آيت الله سيستاني ديدار مي كنم و اين ديدارها به درخواست كوفي عنان دبير كل سازمان ملل صورت گرفته است.

وي خاطرنشان كرد كه در اين ديدار از آيت الله سيستاني خواسته است از مسلمانان عراقي بخواهد در انتخابات و همچنين در تمام امور سياسي عراق مشاركت داشته باشند.

قاضي در خاتمه گفت: آيت الله سيستاني به عنوان مرجع مسلمانان به سازمان ملل بسيار كمك كرده است و ما توانسته ايم با كمك وي امور لازم را به انجام رسانيم.