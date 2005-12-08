المپياد ويژه براي طلبه ها راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، حجت الاسلام محمدي در دومين جشنواره بانوي كرامت كه امروز در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء براي تجليل از پژوهشگران برتر مدارس علميه خواهران سراسر كشور برگزار شده ، افزود: در حال حاضر گروه هايي در مدارس نخبگان در تلاش هستند كه افراد علاقمند به علوم اسلامي را از ميان آنها شناسايي و گزينش كنند ، زيرا اين مركز در سال 77 با شعار آموزش پژوهش محور فعاليت خود را آغاز كرده است .

وي اظهار داشت : راه اندازي المپياد هاي علمي در حوزه هاي علميه در سطوح مختلف استاني، كشوري و منطقه اي از ديگر برنامه هاي مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران است . تاكنون در سطح حوزه هاي علميه كمتر به اين موضوعات پرداخته شده است. مركز در نظر دارد پس از برگزاري اين المپيادها امتيازات ويژه اي براي منتخبان آنها در نظر بگيرد، فراهم شدن امكان ورود به كنكور به سطح 3 ( معادل كارشناسي ارشد ) و ايجاد امكانات و فرصت هاي ويژه مادي و معنوي براي اين افراد از ديگر فرصت هايي است كه براي برگزيدگان اين المپيادها در نظر گرفته شده است .

معاون پژوهشي مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران چاپ آثار برتر در مجله "نسيم پژوهش" را از ديگر اقدامات اين مركز عنوان كرد و ابراز اميدواري كرد : شرايط به گونه اي پيش رود و از امكانات موجود به نحو درستي استفاده شود تا هر ماه، 10 جلد عنوان از آثار برتر به چاپ رسد.

وي از ايجاد بانك اطلاعات پژوهشگران خواهران و استفاده از آخرين دستاوردهاي پژوهشي خواهران طلبه خبر داد و افزود : قصد داريم به نقطه اي دست يابيم كه فعاليت هاي پژوهشي خواهران طلبه با بهره گرفتن از اصول صحيح روش تحقيق بهتر از گذشته شود و الزامي كردن پژوهش پايان دوره، فراخوان مقاله با موضوع خاص و گذراندن درس روش تحقيق از جمله اين اقدامات است .

"محمدي" ياد آور شد : اگر برنامه پذيرش نخبگان با جديت پيگيري شود و الميپاد ها نيز با برنامه ريزي درستي برگزار شود، شاهد شور و نشاط علمي بسياري خواهيم بود و از اقت تحصيلي و افسردگي روحي كه اين نوع محيط ها را آزار مي دهد، جلوگيري مي شود.

وي با اشاره به نتايج يك نظرسنجي كه از خواهران طلبه سوال شده كه اگر دوباره فرصت زندگي داشته باشيد چه راهي را براي خود انتخاب مي كرديد، گفت : 75 درصد خواهران طلبه، طلبگي را انتخاب كرده اند و بيش از 80 درصد اين افراد رشته اول خود را تفسير علوم قرآني و اخلاق و تربيت اسلامي انتخاب كرده اند .

معاون پژوهشي مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران در ادامه در خصوص استفاده از توانمندي هاي و ظرفيت هاي علمي خواهران طلبه در بخش هاي مختلف تربيتي در كشور گفت : از خواهران فارغ التحصيل حوزه هاي علميه در آموزش و پرورش براي تدريس در بخش معارف ديني استفاده مي شود و بسياري از اين افراد در NGO هاي پژوهشي به كار گرفته خواهند شد تا هم براي اين افراد شغل ايجاد شود و هم از ظرفيت هاي تحصيلاتي اين افراد استفاده شود .

وي با اشاره به زمان برگزاري اين جشنواره در دهه كرامت و ميلاد حضرت معصومه ( س ) و امام رضا ( ع )، تقارن اين دهه را با هفته پژوهش گرامي داشت.

"محمدي" در بخش ديگري از سخنان خود به زمان راه اندازي مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران اشاره و تأكيد كرد : اين مركز سال 76 راه اندازي شد، در آن زمان شرايط خاصي بر تحصيل بانوان حكفرما بود و از نظر امكانات اوليه بسيار ضعيف، ارزشگذاري اجتماعي ناكافي، برنامه درسي نامشخص بود و هر مدرسه اي از بخشي از حوزه هاي علميه پيروي مي كردند.

وي اظهار داشت : 250 مدرسه علميه در كشور وجود دارد كه متاسفانه هيچ كدام برنامه درسي واحدي نداشتند و پس از راه اندازي مركز 20 برنامه مختلف از مراكز و مدارس مختلف به ما ارائه شد .

معاون پژوهشي مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران با بيان اينكه در حال حاضر برنامه ريزي درسي به طور كامل انجام شده است و تمامي مدارس داراي برنامه درسي واحدي هستند، گفت : 190 واحد درسي براي افراد ديپلم و 280 واحد درسي نيز براي افراد سيكل در نظر گرفته شده است . اين ميزان واحد درسي و برنامه ريزي در مقايسه با حوزه هاي برادران و مراكز دانشگاهي از سطح رضايتمندي و كارآمدي بسيار بالايي برخوردار است.

وي خاطرنشان كرد : در بخش متون در حال حاضر 50 جلد تأليف توسط مركز مديريت براي مدارس علميه سراسر كشور در سطح يك تدوين شده است . در سطح دو نيز كه در حد كارشناسي است 92 جلد كتاب درسي توسط اين مركز تدوين شده است .

"محمدي" ياد آور شد : تا كنون 10 هزار نفر تحت برنامه جديد فارغ التحصيل شده اند و دوره سطح 3 و 4 كه برابر با كارشناسي ارشد و دكتري است نيز در برنامه ريزي هاي آينده قرار دارند.

وي به سه رشته قرآن و حديث، فقه و اصول و فلسفه و كلام كه براي ادامه تحصيل خواهران طلبه در سطح 3 تصويب شده، اشاره كرد و افزود : تربيت دبير و مدرس براي مدارس آموزش و پرورش و تربيت مبلغ براي مساجد و مراكز ديني و از همه مهمتر تربيت مادران براي تربيت نسل آينده كه عهده دار تصدي گري خانواده باشند، مهمترين وظيفه مدارس علميه است.

معاون پژوهشي اين مركز تأكيد كرد : دوره هاي سطح يك و دو بيشتر دروس تربيت محور و با گرايش تربيتي و جنسيت محور هستند، اما در دوره هاي تحصيلات تكميلي تمركز و تخصص بيشتر شده و عمومي بودن و جنسيت محوري نيز منتفي خواهد بود .