رئيس فدراسيون شنا : نتايج شناگران ايران فوق العاده است / با كمترين نفرات بهترين نتايج را گرفتيم

وحيد مرادي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي " مهر" به دوحه قطر ضمن بيان اين مطلب افزود: نتايج تيم شنا در اين دوره از مسابقات فوق العاده بود. ما با هشت شناگرو شيرجه رو موفق شديم 22 مدال كسب كنيم. ضمن اينكه تيم شيرجه ما با كمترين شركت كننده دراين مسابقات بهترين مدال آوري را داشت و ازبين چهار شناگري كه حضورپيدا كردند پنج مدال كسب كرديم.

وي با تاكيد براينكه نتايج تيم شنا و شيرجه كشورمان موفقترين نتايج دربين كاروان ورزشي بوده است گفت : تيم شنا نسبت به تعداد ورزشكاران و كسب مدال عملكرد فوق العاده اي داشته و شناگران تيم ايران 17 مدال كسب كرده اند كه اين دربين كاروان ورزشي اعزامي به بازيهاي غرب آسيا نتايج بسيار درخشاني محسوب مي شود.

وي درباره اينكه آيا دربازيهاي آسيايي نيزكسب چنين مدال آوري امكان پذيراست گفت: بازيهاي غرب آسيا و بازيهاي آسيايي قابل مقايسه نيستند . سطح مسابقات آسيايي با توجه به حضوركشورهاي شرق آسيا بسياربالاست اما با روند رو به رشدي كه شناگران كشورمان درپيش گرفته اند تلاش مي كنيم درچندرشته فيناليست داشته باشيم.

