نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي آستان قدس رضوي در مشهد برگزار مي شود

جعفر محمدي كارشناس مسئول برنامه ريزي بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه " مهر" در مشهد گفت : در اين نمايشگاه 20 عنوان از تازه هاي نشر دو سال اخير و 45 عنوان كتاب برگزيده سال در زمينه هاي مختلف به نمايش گذاشته مي شود .

محمدي افزود : نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي آستان قدس با هدف معرفي و تجليل از پژوهشگران به ويژه در عرصه علوم ديني و معرفي توانمندي هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي استان هاي خراسان برگزار مي شود .

اين نمايشگاه از 19 آذر به مدت يك هفته در ساختمان بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي واقع در حرم مطهر دور برگردان طبرسي براي ديدن عموم داير است .