  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۱۲

همزمان با هفته پژوهش؛

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي آستان قدس رضوي در مشهد برگزار مي شود

همزمان با هفته پژوهش نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهشي آستان قدس رضوي با هدف معرفي و تجليل از پژوهشگران عرصه هاي مختلف، بويژه علوم ديني در ساختمان بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي برگزار مي شود .

جعفر محمدي كارشناس مسئول برنامه ريزي  بنياد پژوهشهاي  اسلامي آستان قدس رضوي در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه " مهر" در مشهد  گفت : در اين نمايشگاه 20 عنوان از تازه هاي نشر دو سال اخير  و 45 عنوان كتاب برگزيده سال در زمينه هاي مختلف به نمايش گذاشته مي شود .

محمدي افزود : نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي آستان قدس با هدف معرفي و تجليل از پژوهشگران  به ويژه  در عرصه علوم ديني  و معرفي توانمندي هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي  استان هاي خراسان برگزار مي شود .

اين نمايشگاه  از 19 آذر  به مدت يك هفته در ساختمان بنياد  پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي واقع  در حرم مطهر  دور برگردان طبرسي براي ديدن عموم داير است .

کد مطلب 263023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها