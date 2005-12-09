58 درصد سرانه سلامت را مردم پرداخت مي كنند

دكتر رسول ديناروند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، اظهار داشت : برنامه چهارم توسعه ، انسان سالم را محور توسعه قرار داده است و بر اساس پيشنهادي كه از مجلس شوراي اسلامي در قانون برنامه چهارم توسعه عنوان شده ، سهم مردم از سرانه سلامت بايد به 30 درصد كاهش يابد.

وي افزود : در حال حاضر حدود 58 درصد از سهم سرانه سلامت توسط مردم پرداخت مي شود كه طبق پيشنهاد مجلس بايد 70 درصد توسط دولت پرداخت گردد و درصد باقي مانده را مردم جامعه پرداخت كنند.

ديناروند در ادامه بيان كرد : اين برنامه علامت خوبي است كه دولت سهم خودش را به شدت افزايش دهد تا در محور توسعه انسان سالم گام بردارد.