  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۹:۴۶

معاون وزير بهداشت در گفتگو با "مهر":

58 درصد سرانه سلامت را مردم پرداخت مي كنند

58 درصد سرانه سلامت را مردم پرداخت مي كنند

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت ، سهم پرداختي مردم از سرانه سلامت را در حال حاضر 58 درصد عنوان كرد كه مي بايست به 30 درصد كاهش يابد.

دكتر رسول ديناروند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، اظهار داشت : برنامه چهارم توسعه ، انسان سالم  را محور توسعه قرار داده است و بر اساس پيشنهادي كه از مجلس شوراي اسلامي در قانون برنامه چهارم توسعه عنوان شده ، سهم مردم از سرانه سلامت بايد به 30 درصد كاهش يابد.

وي افزود : در حال حاضر حدود 58 درصد از سهم سرانه سلامت توسط مردم پرداخت مي شود كه طبق پيشنهاد مجلس بايد 70 درصد توسط دولت پرداخت گردد و درصد باقي مانده را مردم جامعه پرداخت كنند.

ديناروند در ادامه بيان كرد : اين برنامه علامت خوبي است كه دولت سهم خودش را به شدت افزايش دهد تا در محور توسعه انسان سالم گام بردارد.

 

کد مطلب 263027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها