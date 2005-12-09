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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۰

اكبر ميثاقيان در گفت و گو با " مهر":

به دور از هر گونه دغدغه اي تمرينات را دنبال مي كنيم // مطرح كردن اين مسائل غرض ورزي است

با توجه به مسائل حاشيه اي كه برخي از مطبوعات براي ابومسلم درست كرده اند، در محيطي به دور از دغدغه و در آرامش تمرينات خود را پيگيري مي كنيم.

اكبرميثاقيان سرمربي تيم فوتبال ابومسلم ايران خودرو خراسان درگفت و گوبا خبرنگارورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت : ازهفته گذشته تمرينات شاداب و آرام خود را آغازنموده ايم و با تمام قوا به ديداربعدي مي انديشيم.

وي افزود : قطعا با كسب يك برد ، تيم شرايط  خود را متحول خواهد كرد وجايي براي انتقادهاي اين چنيني را باقي نخواهيم گذاشت.

ميثاقيان با بيان اينكه  باشگاه ابومسلم همچنان آرام به كارخود ادامه ميدهد يادآورشد : مسائلي كه درخصوص تعويض در باشگاه ابومسلم مطرح مي شود غرض ورزانه است چرا كه هرگزچنين موضوعاتي صحت ندارد.

 ابومسلم بدون حضورخرمالي و جباري وبا افزودن چند تن از بازيكنان اميد خود تمريناتش را دنبال مي نمايد.

 

کد مطلب 263028

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