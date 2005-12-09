اكبر ميثاقيان در گفت و گو با " مهر": به دور از هر گونه دغدغه اي تمرينات را دنبال مي كنيم // مطرح كردن اين مسائل غرض ورزي است

با توجه به مسائل حاشيه اي كه برخي از مطبوعات براي ابومسلم درست كرده اند، در محيطي به دور از دغدغه و در آرامش تمرينات خود را پيگيري مي كنيم.