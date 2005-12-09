به دور از هر گونه دغدغه اي تمرينات را دنبال مي كنيم // مطرح كردن اين مسائل غرض ورزي است

اكبرميثاقيان سرمربي تيم فوتبال ابومسلم ايران خودرو خراسان درگفت و گوبا خبرنگارورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت : ازهفته گذشته تمرينات شاداب و آرام خود را آغازنموده ايم و با تمام قوا به ديداربعدي مي انديشيم.
وي افزود : قطعا با كسب يك برد ، تيم شرايط خود را متحول خواهد كرد وجايي براي انتقادهاي اين چنيني را باقي نخواهيم گذاشت.
ميثاقيان با بيان اينكه باشگاه ابومسلم همچنان آرام به كارخود ادامه ميدهد يادآورشد : مسائلي كه درخصوص تعويض در باشگاه ابومسلم مطرح مي شود غرض ورزانه است چرا كه هرگزچنين موضوعاتي صحت ندارد.
ابومسلم بدون حضورخرمالي و جباري وبا افزودن چند تن از بازيكنان اميد خود تمريناتش را دنبال مي نمايد.
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