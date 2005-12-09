راهيابي 31 فيلم به بخش اصلي جشنواره امام رضا

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، تعداد آثار رسيده به دبيرخانه 131 فيلم بود كه از اين تعداد، داوران هيات انتخاب جشنواره در طي 4 روز بازبيني آثار، رأي به حضور 31 فيلم در بخش اصلي جشنواره دادند.
از 31 فيلم راهيافته به بخش اصلي، تعداد 6 فيلم داستاني حرفهاي، 14 فيلم مستند حرفهاي، دو فيلم نماهنگ حرفهاي ، سه فيلم مستند تجربي، يك فيلم پويانمايي تجربي، پنج فيلم نماهنگ تجربي هستند كه در بخشهاي مختلف جشنواره به اكران درخواهند آمد.
اعضاي هيأت داوران جشنواره فيلم امام رضا (ع) مجتبي راعي ، عبدالحسين برزيده، مهدي فرجي، سيدمحمدصادق مركبي و سيدكاظم علوي هستند.
