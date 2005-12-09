۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۹:۳۲

با برگزاري طرح " بهار زندگاني با امام مهرباني " در مشهد ؛

زوج هاي جوان به زيارت بارگاه رضوي مي روند

تورهاي فرهنگي آموزشي " بهار زندگاني با امام مهرباني " ويژه زوج هاي جوان در هفته ولايت حضرت امام رضا ( ع) در حرم مطهر ثامن الحجج برگزار مي گردد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، جواد محمدزاده مقدم  مديرعامل موسسه خدمات مشاوره اي ، جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي گفت : طرح " بهار زندگاني با  امام مهرباني " با هدف گسترش فرهنگ رضوي  و حاكميت روح رضواني در خانواده ها ، تعميق و پيوند معنوي زوجهاي جوان با معارف اهل بيت و آشنايي زوج هاي جوان با سيره عملي امام رضا (ع) برگزار مي شود.

محمد زاده در رابطه با برنامه هاي اين رطح گفت :  زوج هاي جوان  شركت كننده ، ابتدا در كلاس آموزشي خانواده با موضوعات مباني ديني و اصول حفظ و استحكام خانواده ، نقش معنويت در شكل گيري ارتباطات خانواده و آشنايي با انديشه هاي حضرت رضا (ع) شركت مي كنند.

به گفته مديرعامل موسسه خدمات مشاوره اي ، جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي ، زيارت بارگاه رضوي و شركت در زيارت مهمانسراي حرم مطهر از ديگر برنامه هاي اين تور معنوي است.

وي گفت : زوج هاي جوان كه كمتر از يك ماه از تاريخ عقد آنان مي گذرد مي توانند در اين طرح شركت كنند.

 

 

کد مطلب 263042

