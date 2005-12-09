تيم ملي شطرنج كشورمان عازم هندوستان شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين تيم اميرمسعود مرادي و ياسمين حاجي علي نقي در رده سني 8 سال ، كيميا مرادي و علي ولي زاده و فاطمه جوادي در رده سني 10 سال ، مهدي حسين پور ، صالح ميرزايي، هانيه خلجي و ميترا حجازي پور در رده سني 12 سال و مرجان اكبري و پوريا دريني در رده 14 سال به عنوان بازيكن - و انشين تهراني و عليرضا شفيعي به عنوان مربيان پسران - مونا سلمان ماهيني و صديقه جلوه به عنوان مربي و سرپرست دختران و استاد بين المللي خسرو شيخ هرندي به عنوان سرمربي و سرپرست حضور دارند. ضمن اينكه داود صفا نايب رييس فدراسيون اين تيم را همراهي مي كند.
رقابت هاي قهرماني شطرنج نوجوانان آسيا در9 دوربه روش سوييسي طي روزهاي 17 الي 23 آذرماه سال جاري دررده سني 8 - 10 -12 و 14 سال در دو جدول جداگانه پسران و دختران در دهلي نو برگزارمي شود.
همچنين به همت هيات شطرنج استان فارسي و مدرسه شطرنج شيراز تيم شطرنج نوجوانان اين استان متشكل از پدرام سخنوريان و محمد زارع در رده سني 8 سال - اميركوثرنيا و پويا ايدني در رده سني 10 سال و كامران خدادادي در رده سني 14 سال با مربيگري حسن عبسي فراستاد فدراسيون جهاني شطرنج و سرپرستي عبدالله زيبايي جهت شركت دراين دوره ازپيكارها به هندوستان عزيمت كردند.
نظر شما