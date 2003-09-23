آمريكا هواپيماهاي ردياب بدون سرنشين را در مرز دوكره آزمايش مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازآسوشيتدپرس كره جنوبي امروز اعلام كرد ارتش آمريكا اين هفته در نزديكي مرز كره شمالي جديد ترين هواپيماهاي جاسوسي ردياب بدون سرنشين خود را مورد آزمايش قرار مي دهد.

هواپيماي جنگي بدون سرنشين " شدو 200" نيروهاي نظامي آمريكايي را قادر مي سازد فعايتهاي نظامي كره شمالي را در منطقه غير نظامي 155 مايلي ميان دو كره كنترل كرده و بر آنها نظارت داشته باشد .

ارتش آمريكا در ماه ژوئن اعلام كرد قصد دارد نيروهاي نظامي بيشتري را از اين منطقه خارج كند . اين منطقه بيشترين نيروهاي نظامي مستقر در مرزها را در سراسر دنيا دارا مي باشد . با اين حال آمريكا اعلام كرده كه همچنان از كره جنوبي در قبال حملات تحريك آميز كره شمالي حمايت و دفاع مي كند .

تنش در شبه جزيره كره با ادامه برنامه هاي توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي توسط كره شمالي در حال افزايش است. كره شمالي غالباً آمريكا را متهم مي كند كه حريم هوايي اين كشور را با هواپيماهاي جاسوسي خود نقض مي كند . ارتش آمريكا اين ادعا را رد كرده است .

هواپيماهاي " شدو" به گونه اي طراحي شده است كه حركات دشمن را رديابي كرده و خسارات جنگي را برآورد مي كند .اين هواپيماها در جنگ عليه عراق نيز بكار گرفته شده است .

ساموئل هال فرمانده لشكر دوم پياده نظام آمريكا گفت اين سيستم به ما قدرت نظامي برتري مي بخشد .نيروهاي نظامي آمريكا اين هواپيماها را روز جمعه از پايگاهي در شمال سئول به پرواز درخواهند آورد.

هواپيماهاي " شدو " در ارتفاع ده تا چهارده هزار پا پرواز مي كنند و تا 60 پوند تجهيزات نظارتي را حمل مي كنند.

واشتگتن از زمان جنگ كره در سال 1950 كه سه سال بطول انجاميد 37000 نيروي نظامي در كره جنوبي مستقركرده است .