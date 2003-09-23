۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۱

سربازان بازوان نيرومند نيروهاي مسلح در دفاع از كشورند

سومين روز هفته دفاع مقدس، تداعي كننده رشادت ، پايمردي و جوانمردي سربازاني است كه قله هاي سربلند جهاد و جانبازي ، حماسه و ايثار ، عزت و شرف را دوشادوش همرزمان خود در ارگانهاي مختلف نيروهاي مسلح در راه دفاع از اسلام، و ميهن و انقلاب اسلامي خويش فتح نموده اند.

روز خدمت سربازي يادآور سربازاني است كه خالصانه ، عاشقانه، دلاورمردانه، گوش به فرمان رهبر و مقتداي خويش بردفاع ازارزش هاي اسلامي وانقلابي دربرابراستكبار جهاني مقاومت وايستادگي نمودند و با ايمان وخلوص و شجاعت ، عظيم ترين قدرتهاي اهريمني را به زير كشيده و هماي سعادت و پيروزي را درآغوش كشيدند.

سربازان وظيفه پس از پايان جنگ تحميلي نيز نقش مهمي درترسيم و بازسازي آثار جنگ ، توسعه و سازندگي ، مبارزه بااشرار و قاچاقچيان ، مقابله با دشمنان انقلاب اسلامي و تامين نظم و امنيت عمومي ايفا نموده و همواره براي دفاع از تماميت ارضي و استقلال سياسي كشور، جانبازي و شهامت را به منصه ظهور رسانده اند و بازوان پرتوان نيروهاي مسلح در دفاع از كشورند.

