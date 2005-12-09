بيش از 3 هزار پايان نامه در دومين جشنواره بانوي كرامت ارائه شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مقالات پس از ارزيابي اوليه در مدارس انتخاب شدند. 2 هزار و 50 مقاله، 3 هزار پايان نامه و 60 نشريه در رشته هاي فلسفه و كلام، عقايد، فقه و حقوق، تفسير علوم قرآني، اخلاق اسلامي و ... با حضور 20 داور و و 6 هزار و 500 نفر ساعت مورد بررسي قرار گرفت كه از اين ميان 51 پايان نامه، 50 مقاله، 4 نشريه و 2 تأليف به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

همچنين از ميان پنج مدرسه به عنوان مدارس فعال در امور پژوهشي از دو مدرسه تقدير به عمل آمد .

"حميده حائري پور" از مدرسه علميه عقيله بني هاشم تهران به عنوان نفر اول در بخش پايان نامه برتر كمك هزينه سفر به مكه معظمه را دريافت كرد .

"كبري سبحاني" از مدرسه علميه رضويه مشهد به عنوان نفر دوم در بخش پايان نامه برتر كمك هزينه خريد يك دستگاه رايانه را دريافت كرد .

"ليلا امراللهي" از مدرسه علميه امام جعفر صادق ( ع ) تهران به عنوان نفر سوم در بخش پايان نامه برتر كمك هزينه سفر به سوريه را دريافت كرد .

نفرات چهارم تا دهم نيز لوح تقدير به همراه نيم سكه بهار آزادي دريافت كردند.