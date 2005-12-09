فضاي مجلس براي هامانه مثبت است

علي دانش منفرد آشتياني در گفت و گو با خبرنگار"مهر" در اراك، به جلسات"وفاق و كارآمدي"و "اصولگرايان"و "اقليت" مجلس با هامانه اشاره كرد و گفت: با اعلام موافقت آنان، صد در صد مجلس به وزارت وي راي خواهند داد.

عضو شوراي مركزي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس ادامه داد: پيش بيني مي شود او با راي بالايي از سوي مجلس مورد تاييد قرار گيرد.

نماينده تفرش وآشتيان نگاه مجلس به انتخاب وزير نفت را ناشي از حساسيتهاي نمايندگان مردم خواند و گفت: وزيرپيشنهادي علاوه برداشتن تخصص 27 سال معاون وزير بوده است و از سوي ديگر فردي با سابقه كاري مطمئن و سالم است.

دانش منفرد افزود: هيچ گونه سفارشي از سوي رييس جمهور براي جايگزيني حتي يك نفر از مديران حوزه نفت نشده است.