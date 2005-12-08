دانشجوي امروز بايد ديندار عالم باشد // انسان امروز را گريزي از علم و دين نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر "محمد باقر خرمشاد" شب گذشته و در نخستين ساعات امروز در دومين نشست دبيران كانون هاي دانشجويي سراسر كشور با بيان اين مطلب افزود: فرهنگ مجموعه اي رفتارهاي اكتسابي و ويژگي هاي اعتقادي يك جامعه است كه مثل تسبيح استقرار دارد و زير مموعه هايي مثل ارزش ها، باورها، قوانين، علوم، نهادهاي مختلف را شامل مي شود.

وي اضافه كرد: فرهنگ به دو دسته تقسيم مي شود. فرهنگ آرماني و فرهنگ موجود. فرهنگ آرماني رسما تاييد شده و به صورت بنيادي تعقيب مي شود اما فرهنگ موجود آن جيزي است كه به صورت عيني موجود است. مرز بين اين دو فرهنگ به هم نزديك است و ثبات جامعه ايجاب مي كند به يكديگر نزديك شوند.

معاون فرهنگي وزارت علوم افزود: دانشگاه نيز مركز تبادل علم و فرهنگ است و محيطي باز دارد كه محل آمد و شد انديشه هاي مختلف در سطوح جهاني است. در دانشگاه فرهنگ در حال تغيير و تحول است و مي تواند فاصله فرهنگ آرماني و موجود را افزايش دهد. در اين زمينه بايد اقدام شود تا فاصله بين فرهنگ آرماني و موجود افزايش نيابد.

خرمشاد تصريح كرد: مهمترين نكته اين است كه از طريق علم و توليد علم مي توان اين فاصله را كنترل كرد. فرهنگ آرماني در كشور ما نوعا فرهنگي مبتني بر دين و اسلام است. از سوي ديگر در جهان متمدن امروزي بر علم تاكيد بسيار مي شود. منتهي علمي كه مقابل دين است.

وي تاكيد كرد: ما كه طلايه دار دينداري هستيم بايد علم و دين را جمع كنيم و ثابت كنيم اين دو در تقابل با يكديگر نيستند. بنابراين دانشجوي امروز بايد پرچمدار دين و پرچمدار علم باشد.

معاون فرهنگي وزارت علوم ديگر راهكارهاي ممانعت از افزايش فاصله فرهنگ آرماني و موجود را وسيع گرفتن قلمرو فرهنگي آرماني، تحركت فرهنگي و ايران محوري در فعاليت هاي دانشگاهي دانست.