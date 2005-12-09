استقبال گسترده از شركت هيئت بلندپايه ايراني در اجلاس مكه مكرمه / تاكيد بر نقش تعيين كننده ايران و عربستان در حل مشكلات جهان اسلام و مقابله با چالشهاي پيش رو

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به عربستان، روزنامه نگاران كشورهاي مختلف عربي از حضور هيئت بلندپايه جمهوري اسلامي ايران به رياست دكتر احمدي نژاد استقبال كردند.



در اين بين روزنامه نگاران سعودي حضور هيئت بلندپايه ايراني را نشان دهنده پاسخ مثبت اين كشور به دعوت ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان و تمايل جدي تهران به نقش آفريني بيشتر در جهت دستيابي كشورهاي اسلامي به وحدت واقعي قلمداد كردند.



صالح محمد از روزنامه نگاران عربستاني درباره نشست فوق العاده سران در مكه ابراز عقيده كرد كه نشست رهبران مسلمان در مقابل كعبه مشرفه و محل نزول وحي آغاز راهي براي بازگشت وحدت اسلام و تقويت آن است.



وي درباره مشاركت هيئت عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس گفت : به اعتقاد من مشاركت جمهوري اسلامي ايران با هيئت عالي رتبه اي به رياست آقاي احمدي نژاد بر اهتمام و علاقه وافر اين كشور به تحقق وحدت جهان اسلام و نزديك كردن ملتها و دولتهاي مسلمان با هر مذهبي كه مي خواهد باشد،

وي خاطر نشان كرد كه برگزاري اجلاس فوق العاده سران در مكه مكرمه درمرحله حساسي برگزار شد كه ما بيش از هر زماني به وحدت و همبستگي و تشريك مساعي براي حل مشكلات و معضلات جهان اسلام و بازگرداندن آن به جايگاه واقعي خود داريم.



"ابراهيم خلاته" با ابراز خرسندي از مشاركت هيئت عالي رتبه ايراني به رياست دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اين كشور خاطر نشان كرد كه اين مسئله ابتكاري خيرخواهانه ميان ايران وعربستان است.



وي ابراز اميدواري كرد تا روابط دو كشور مسلمان روز به روز گسترش يابد زيرا تقويت مناسبات دوجانبه به نفع ملتهاي دو كشور است .



وي بر ضرورت حل اختلافات ميان كشورهاي اسلامي به منظور دستيابي به وحدت واقعي ميان امتهاي مسلمان تاكيد كرد.



"محمد ناصر" از خبرگزاري رسمي عربستان"سپا" به خبرنگار مهر گفت : سخنراني هاي رهبران مسلمان در نشست فوق العاده مكه در راستاي خير و منفعت براي امت اسلام و جهان اسلام از طريق تقويت همكاري مشترك و روابط برادرانه ميان كشورهاي اسلامي كه آن را كشورهاي قدرتمند اسلامي از جمله ايران و عربستان سعودي در قالب كنفرانس اسلامي



مشاركت دكتراحمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در راس هيئت بلندپايه براي دولت و ملت عربستان شايسته احترام و تقدير است و استقبال گرم ملك عبدالله پادشاه عربستان اين حقيقت را نشان داد.



وي تصريح كرد كه ايران كشور دوست و برادر عربستان است كه وجوه و ويژگي هاي ي مشترك زيادي ميان دو كشور وجود دارد .

اين روزنامه نگار سعودي افزود: ايران و عربستان هردو دغدغه مشتركي دارند و خواهان حل مشكلات جهان اسلام وآينده اي روشن و جايگاهي مستحكم براي مسلمانان هستند.



وي شركت هيئت بلندپايه ايران به رياست دكتر احمدي نژاد را ناشي از اراده و تلاش اين كشور براي كارامد كردن سازمان كنفرانس اسلامي و همكاري مشترك ميان كشورهاي اسلامي براي حل مشكلات جهان اسلام قلمداد كرد.



وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران و عربستان دو كشوربزرگ وقدرتمند درجهان اسلام هستند و نقش تعيين كننده و تاثيرگذار در حل مشكلات واقعي جهان اسلام و دستيابي به وحدت واقعي براي امتهاي مسلمان دارند.



محمد ناصر با تمجيد از سخنراني احمدي نژاد در كنفرانس فوق العاده مكه خاطرنشان كرد كه روابط دوجانبه ايران وعربستان به عنوان دو كشور مسلمان و برادر روز به روز گسترش يابد زيرا تقويت هرچه بيشتر اين مناسبات به نفع ملتهاي دو كشور است .



به گفته وي، رياض وتهران همه امكانات لازم براي تحقق اين اهداف را دارند .

سالم سلمان السلمي خبرنگار روزنامه عكاظ عربستان نيز به خبرنگار مهر گفت : برگزاري كنفرانس فوق العاده سران در مكه فرصت خوبي را براي جمع شدن همه سران كشورهاي اسلامي در كنار يكديگر به منظور همفكري و رايزني و مشورت جهت حل مشكلات جهان اسلام فراهم كرد تا آنها گامهاي جدي براي حل اين مشكلات و تحقق وحدت امت واحده اسلامي بردارند.



سلمان با تقدير از شركت هيئت بلندپايه جمهوري اسلامي ايران در اين كنفرانس آن را نشان دهنده تمايل واقعي اين كشور به همكاري با ديگركشورهاي اسلامي براي حل مشكلات و چالشهاي پيش روي جهان اسلام قلمداد كرد.



اين روزنامه نگار سعودي با مهم و مفيد توصيف كردن سخنراني دكتر احمدي نژاد درجمع سران و مقامات عالي رتبه 57 كشور اسلامي خاطر نشان كرد كه همه كشورهاي اسلامي بايد تلاش كنند با همبستگي و تشريك مساعي در راستاي حل مشكلات پيش روي جهان اسلام و مقابله با چالشها وتهديدها و مبارزه با اقداماتي كه باعث خدشه دار شدن چهره اسلام و مسلمانان درجهان مي شود و نيز مقابله با اقدامات وتلاشهاي كساني كه تلاش مي كنند اسلام را دين خشونت و ترور جلوه دهند، گام بردارند.



وي خاطر نشان كرد كه شيوع پديده تروريسم و تلاش برخي براي منتسب كردن آن به اسلام و مسلمان، تلاش و همدلي و تشريك مساعي همه كشورهاي اسلامي را ضروري مي كند تا ديدگاه خود را در اين خصوص يكي كنند و تلاش كنند تا جهان اسلام را به جايگاه واقعي خود بازگردانند.



سلمان درادامه گفتگو با مهر تصريح كرد كه اجلاس مكه تمايل واقعي رهبران كشورهاي اسلامي را براي گام برداشتن در مسير حل مشكلات و چالشها و مقابله با تهديدها و دستيابي به وحدت واقعي امت اسلام تلقي كرد.



وي خاطر نشان كرد : بر خلاف تبليغات سوئي كه بر ضد اسلام مي شود، اسلام دين صلح و دوستي و محبت است و با خشونت و تروريسم به هر شكل آن مخالف است زيرا تروريسم هيچ ارتباطي با دين و مكان و رنگ و نژاد ندارد.



" سلطان الاوبشاني" خبرنگار روزنامه فرامنطقه اي الشرق الاوسط نيز به خبرنگار مهر گفت : شركت جمهوري اسلامي ايران در بالاترين سطوح در كنفرانس فوق العاده مكه حرص و تمايل واقعي تهران را براي مشاركت در تلاشهاي مشترك براي حل مشكلات و چالشهاي پيش روي جهان اسلام نشان داد.



وي با اشاره به خطرات و تهديدهايي كه جهان اسلام را احاطه كرده است، تنها راه براي مقابله با اين مخاطرات را همبستگي و اتحاد كشورهاي اسلامي و تلاش واقعي آنها براي حل مشكلات از جمله مشكل فقر، عقب ماندگي علمي و فناوري، رفع تبعيض، مقابله با افكار و انديشه هاي افراطي و بازگرداندن اسلام به جايگاه واقعي خود درجهان عنوان كرد.



وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان دو قدرت منطقه اي و دو كشور بزرگ وتاثيرگذار در دنياي اسلام هستند و نقش تعيين كننده و موثري در ايجاد وحدت و همبستگي ميان كشورهاي اسلامي مي توانند، ايفا كنند.

محمد الشهري عكاس و روزنامه نگار سعودي كه در روزنامه معتبر "الجزيره" فعاليت مي كند، از حضور هيئت بلندپايه ايراني در مكه مكرمه به رياست دكتر احمدي نژاد تقدير و تمجديد كرد و آن را نشان دهنده عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران براي همكاري واقعي با همه كشورهاي اسلامي از جمله عربستان در جهت حل همه مشكلات و معضلات جهان اسلام توصيف كرد.



وي در گفتگو با خبرنگار"مهر" ايران را كشوري مهم و قدرتمند در منطقه در كنار عربستان خواند كه مي توانند با همكاري مشترك با يكديگر در حل مشكلات دنياي اسلام و بازگرداندن مسلمانان به جايگاه واقعي خود وتحقق رشد و شكوفايي همه جانبه جهان اسلام نقش مهم ايفا كنند.



الشهري تنها راه حل مشكلات جهان اسلام و مقابله با چالش هاي پيش روي امت را وحدت و همبستگي وتشريك مساعي همه كشورهاي اسلامي اعلام كرد.



وي نقش رسانه هاي جهان اسلام را در شناساندن هرچه بهتر كشورهاي اسلامي به يكديگر و انعكاس اخبار و مشكلات هر كشور و تلاش براي نشان دادن چهره واقعي اسلام كه دين صلح و دوستي و مساوات است، مهم خواند.

صالح عوده خبرنگار خبرگزاري رسمي اردن نيز در گفتگو با مهر تصريح كرد كه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در سطح عالي رتبه نشان مي دهد كه ايران براي مقابله با چالشهاي پيش روي امت اسلامي جديت و اهتمام فراوان دارد.



وي افزود: برگزاري نشست فوق العاده منعكس كننده جديت رهبران شركت كننده است زيرا حل مشكلاتي كه جهان اسلام از آن رنج مي برد بويژه در مسائل مربوط به تروريسم به تشريك مساعي و همبستگي و هماهنگي مشترك نياز دارد.

همچنين شماري ديگر از خبرنگاران روزنامه هاي مختلف عربستان در گفتگوي كوتاه با خبرنگار اعزامي مهر به عربستان با تقدير و تمجديد از شركت دكتر احمدي نژاد و سخنان وي در اجلاس، آن را نشان دهنده اراده حقيقي تهران براي مشاركت در تلاشهاي كشورهاي اسلامي براي حل مشكلات و معضلات جهان اسلام قلمداد كردند و نقش و جايگاه ايران را در منطقه و جهان اسلام مهم توصيف كردند.



آنها عربستان و ايران را دو كشور دوست و برادر و داراي جايگاه بزرگ در جهان اسلام و نقش تعيين كننده در تصميم گيري هاي سازمان كنفرانس اسلامي اعلام كردند و خواستار تقويت و گسترش هرچه بيشتر روابط دو كشور دوست و برادر شدند.

اجلاس فوق العاده سران سازمان كنفرانس اسلامي طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه اين هفته در مكه مكرمه به رياست ملك عبدالله برگزار شد .



در پايان اين اجلاس كه با هدف بررسي چالشها و خطرات و مشكلات پيش روي جهان اسلام و بررسي راه هاي مقابله با آن جهت دستيابي به وحدت واقعي امت اسلام برگزار شد، بيانيه پاياني موسوم به " بيانيه مكه " و طرحي تحت عنوان " سند ده ساله" منتشر شد.