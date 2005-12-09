اكتشاف نفت در ميدان مشترك هنگام آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سيد مهدي مير معزي درباره آخرين وضعيت ميدان مشترك هنگام كه ازميادين مشترك كشور است كه عمليات توسعه آن تاكنون كند پيش رفته است گفت : كارهاي خريد دكل از كشور روماني نهايي شده تا به سمت ايران حركت كند .

وي اضافه كرد : اين دكل تا يك هفته آينده نصب شده و ما مي توانيم عمليات حفاري را در اين ميدان آغاز كنيم .

به گفته مدير عامل شركت ملي نفت ايران ،عمليات حفاري از هفته آينده آغاز مي شود .

وي تصريح كرد:با توجه به اينكه اين ميدان مشترك است درنتيجه تا مشخص شدن نتيجه مناقصه براي كارهاي اكتشافي اين دكل به مدت شش ماه در اين ميدان فعاليت خواهد كرد .

وي درباره فعاليت كشور عمان كه در اين سفره با ايران شريك است گفت : اين كشور براي كارهاي اكتشافي فعاليت هايي كرده است اما به منابع هيدروكربوري نرسيده است درنتيجه منتظر است تا ببيند ايران در كارهاي اكتشافي به كجا مي رسد .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران از وجود منابع هيدروكربوري در اين ميدان خبر دارد يا نه اضافه كرد : ايران در اين ميدان به گاز رسيده است اما حجم منابع موجود در آن را به خاطر ندارم .