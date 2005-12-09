البرادعي براي دريافت جايزه صلح نوبل وارد اسلو شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، البرادعي قرار است جايزه مخصوص برندگان صلح نوبل كه شامل يك مدال طلا و چكي به مبلغ 3/1 ميليون دلار است، دريافت كند.

در ماه اكتبر سال جاري بنياد صلح نوبل، البرادعي و آژانس بين المللي انرژي اتمي را مشتركاً به خاطر آنچه كه آنها از آن به ممانعت از توسعه انرژي هسته اي براي اهداف نظامي ياد كرده اند، اين جايزه را به آنها اعطا كرد.

اين جايزه و اعطاي آن به آژانس كه بخش نقدي متعلق به آژانس در زمينه مسائل مربوط به بهداشت و تغذيه در كشورهاي در حال توسعه مصرف شود، تقريباً همزمان بود با "60 امين" سالگرد بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي دو شهر ژاپني كه در جنگ جهاني دوم آمريكا آنها را بمباران كرد.

همچنني اين اقدام درحالي صورت مي گيرد كه مخالفين عقيده دارند آژانس ماموريت خود را در حد قابل قبولي انجام نداده است.

گروههاي صلح سبز كه يكي از اين مخالفين به شمار مي روند اعلام كرده است در مدت 5 روز اقامت البرادعي در اسلو براي شركت در مراسم دريافت جايزه چندين تظاهرات ترتيب خواهد داد.

اين در حاليست كه "هانس بليكس" بازرس سابق اين آژانس ضمن ابراز خوشحالي از اين مساله اعلام كرد كه آژانس به منظور توسعه انرژي هسته اي صلح آميز در توليد دارو، كشاورزي و توليد برق دست به فعاليت هاي مهمي زده است.

وي گفت: "به نظر من كاملاً روشن است كه توليد برق هسته اي يكي از بزرگترين راههايي است كه ما مي توانيم از طريق آن دي اكسيد كربن را از بين ببريم اما دليل اصلي كه جايزه به البرادعي داده شد، مربوط به تلاش وي براي جلوگيري از اشاعه تسليحات هسته اي بود".

بليكس در پاسخ به برخي مخالفين اعطاي جايزه نوبل به آژانس كه اقدامات وي و سازمانش را در برابر ايران و عراق ناكافي مي دانستند، اظهار داشت: "آژانس و البرادعي در مورد ايران و عراق قضاوت مستقل و واقعي داشتند و من فكر مي كنم كه تمركز بر اين موضوع بسيار مفيد بود و سازمان در اين مورد كار خود را به خوبي انجام داد و از اين حيث بسيار خوشحال هستم."