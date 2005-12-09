به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، علي منتظري، رييس جهاد دانشگاهي تهران و از معدود مديران موفق و محبوب تئاتر ايران در سال‌هاي اخير، در سخناني در كنگره بزرگ تئاتر با تسليت به جامعه مطبوعات به خاطر جان باختن جمعي از اصحاب مطبوعات در حادثه سقوط هواپيماي C-130 گفت: "آخرين بار سال 1370 براي سخنراني روي صحنه تالار وحدت آمده بودم و امروز 15سال از آن روزها مي‌گذرد. به خودم حق نمي‌دهم درباره مسائل حوزه تئاتر صحبت كنم. فقط اميدوارم از حضور اساتيد و پيشكسوتان كه سال‌ها براي تئاتر تلاش كردند تا اين راه پرفراز و نشيب را طي كنند، تا هستند قدرشان را بدانيم و از وجودشان استفاده كنيم و بدانيم زمان از دست رفته و فرصت‌ها قابل بازگشت نيستند."



وي سئوال اصلي جامعه تئاتري را در اين سال‌ها اين دانست كه "آيا مسئولان ما تئاتر مي‌خواهند يا نه؟" و افزود: "به نظر من هم اين سئوال درستي است. اما بهترين پاسخ براي اين سئوال همين پيام رييس جمهوري به مناسبت برگزاري كنگره بزرگ تئاتر يا در دوره‌هاي قبل تلاش رييس جمهوري براي بازگشت رديف بودجه حذف‌شده تئاتر است. اما اين توجه به تنهايي كافي نيست و بايد ما به ازاي خارجي هم داشته باشد."





علي منتظري با اشاره به اين مطلب كه اين خواسته و انتظار دوستان تئاتري نيز هست، تصريح كرد: "اكنون بهترين زمان براي دولت خدمتگزار است كه اگر مي‌خواهد در تئاتر اتفاقي رخ دهد، دست به اقدام بزند."



عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به مصوبه‌هاي اين شورا خاطرنشان كرد: "در اين شورا كه تمام مسئولان رده اول كشور عضو آن هستند، در تاريخ 22/12/1378 دو سياست تصويب شد، يكي سياست فرهنگي جمهوري اسلامي و ديگري سياست هنرهاي نمايشي در جمهوري اسلامي كه بيانگر تصويب سياست تئاتر در اين كشور است. بنابراين نمي‌توانيم بگوييم كه مسئولان ما تئاتر نمي‌خواهند."



رييس جهاد دانشگاهي تهران همچنين با اشاره به ماده دو اين سياست در مورد حمايت دولت از تئاتر گفت: "دولت موظف به تأمين شرايط مادي و لازم براي توليد نمايش شده است و بايد حمايت لازم را براي اعتلاي هنر نمايش انجام دهد. طبق اين سياست دولت ضمن حمايت عمومي از همه نمايش‌ها، بايد از تئاتر ملي و ديني حمايت ويژه به عمل آورد."



منتظري كه پس از سال‌ها سكوت درباره تئاتر ايران در كنگره تئاتر صحبت مي‌كرد متذكر شد: "در اين سياست اصول مشخصي هم براي شوراي نظارت و ارزشيابي بر هنرهاي نمايشي ذكرشده و به آموزش و پژوهش در اين رشته نيز اشاره شده است. از جمله اين موارد مي‌توان به اين اصل كه در آن قيد شده به منظور باروري استعدادها و افزايش توانايي لازم بايد دستگاههاي آموزش تئاتر زير نظر آموزش عالي كشور باشند و وزارت آموزش و پرورش نيز موظف به برنامه‌ريزي جهت ترويج و آموزش هنر نمايش در مدارس شده اشاره كرد. همچنين در اين مصوبه، فرهنگستان هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما موظف به حمايت از تئاتر شده‌اند."



وي گره اصلي تئاتر را چند مورد ذكر كرد و توضيح داد: "آموزش عالي بايد به جاي وزارت ارشاد و انجمن‌هاي نمايش موظف به امر آموزش و پژوهش در تئاتر شود و وزارت ارشاد هم مي‌تواند با فرستادن اساتيد تئاتر به شهرستان‌ها با استفاده از شيوه‌هاي نوين آموزشي مانند اينترنت و رايانه بدون فرستادن اساتيد هنرمندان شهرستاني را آموزش دهد."



وي دومين گره را در كمبود بودجه تئاتر دانست و تصريح كرد: "افزايش بودجه تئاتر به عهده مديران تئاتر و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امكان‌پذير نيست كه مديران بدون آن كه خود دست به اقدام بزنند منتظر افزايش بودجه تئاتر باشند. مديران بايد به دنبال امكانات بروند و در اين باره مي‌توانند از نمايندگان مجلس به عنوان نماينده مردم و از ائمه جمعه كمك بگيرند."

مدير عصر طلايي تئاتر ايران كه در دوره مديريتش توانسته بودجه تئاتر ايران را به افزايش قابل توجهي برساند، در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: "در سال 1367 در زمان جنگ آن قدر براي گرفتن رديف بودجه از مجلس ايستادگي كردم تا موفق شدم. در آن زمان ما تدبيري انديشيده بوديم كه ائمه جمعه خودشان به دنبال تشكيل انجمن نمايش بودند."



وي افزود: "در نتيجه تلاش آن سال‌ها اين شد كه رديف بودجه تئاتر از مبلغ ناچيزي به 110 ميليون تومان رسيد و پس از سال 76 به دليل پي‌گيري نكردن مسئولان اين رديف بودجه قطع شد."



دكتر منتظري ضمن اظهار تأسف از تبديل شدن مركز هنرهاي نمايشي به اداره كل طي سال گذشته، خطاب به ايماني خوشخو معاونت هنري گفت: "چرا اجازه چنين كاري را داديد؟ من معتقدم تشكيلات اداري تئاتر بايد تبديل به سازمان شود. اگر ما از طرح ساماندهي براي تئاتر استفاده نكنيم اين هنر هميشه دست دوم و سوم باقي خواهند ماند. ما به دنبال سازمان‌كردن مركز هنرهاي نمايشي بوديم، اما دوستان بنياد رودكي اين طرح را در مورد بنياد خود عملي كردند."



رييس جهاد دانشگاهي تهران در تصديق سخنان علي نصيريان تصريح كرد: "اشكال اساسي در تشكيلات است. اگر پول و امكانات براي توليد تئاتر باشد اما خلاقيت وجود نداشته باشد باز هم فايده‌اي ندارد."



وي همچنين خطاب به هنرمندان تئاترگفت: "اختلافات را كنار بگذاريد و همان طوري كه همه صنوف با هم كار مي‌كنند شما نيز با هم كار كنيد. اين اختلافات و تفرقه‌ها به تئاتر آسيب مي‌رساند. چرا به برگزاري جشنواره‌هاي تئاتري معترض هستيد؟ اگر جشنواره برگزار نشود، تئاتر تعطيل خواهد شد."



وي توجه مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي را به تئاتر در سال‌هاي اخير به عنوان يك فرصت و امكان خوب براي مسئولان جهت افزايش امكانات تئاتر ذكر كرد و در پايان از هنرمندان تئاتر خواست تا با استفاده از پول و فرهنگ اين كشور به ترويج فرهنگ بورژوايي و سرمايه‌داري در صحنه تئاتر نپردازند.