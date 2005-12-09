پادشاه عربستان: تشكيل شوراي مستقل اسلامي براي مسلمانان جهان ضروري است

به گزارش خبرنگارگروه دين وانديشه"مهر" اختتاميه اجلاس استثنائي سران كشورهاي اسلامي در مكه مكرمه و رياست عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان سعودي ، ساعت 8 بعداز ظهر ديروز پشت درهاي بسته برگزار شد .

پادشاه عربستان در مراسم اختتاميه با سخنراني كوتاهي گفت: اسلام دين ميانه رو بوده و دين تندروي و زياده روي نيست.

پادشاه عربستان در مراسم اختتاميه اظهار داشت: تأسيس مؤسسات اسلامي بين المللي به منظور گسترش تجارت كشورهاي اسلامي، ساخت صندوق ويژه اي براي مبارزه با فقر و كمك به كشورهاي نيازمند، تأسيس صندوق حوادث براي كمك به آسيب ديدگان و مجروحان حوادث غير مترقبه و تشكيل شوراي مستقل اسلامي به منظور تحكيم روابط مسلمانان و بازگرداندن حقوق از دست رفته آنها بر اساس مباني و اصول اسلامي مهم و ضروري است.

وي در مورد تشكيل شوراي مستقل اسلامي گفت: اين شورا با ارائه تعهدات اسلامي خواستار احقاق حق مسلمانان مي شود.

پادشاه عربستان تصريح كرد: در اجلاس سران كشورهاي اسلامي حمايت از صندوقهاي همبستگي به منظور گسترش روابط مسلمانان و ايجاد همبستگي و برقراري صلح و آرامش بسيار ضروري است.

وي با اشاره به اهميت اين گفتگوها و مذاكرات اعلام كرد: گسترش شيوه هاي گفتگو ميان مذاهب مختلف اسلامي به نزديك شدن مذاهب مختلف اسلامي منجر مي شود.

عبدالعزيز با تأكيد بر اهميت كار شوراي فقه اسلامي اظهار داشت: اين شورا به عنوان مرجع فقهي براي جهان اسلام است.

پس از سخنراني پادشاه عربستان، اكمل الدين احسان اوغلي دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي سخنراني كرد و گفت: كشورهاي اسلامي و رؤساي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در كشوري كه مهد رسالت اسلامي است، جمع شده اند.

اكمل الدين اوغلي گفت: دراين كشور قبله مسلمانان وجود دارد و به منظور هدايت بشر به راههاي خير است. در اين اجلاس لواي تمدن اسلامي و انساني بر افراشته شده است، كه به منظور اجراي مباني اسلام و خروج جهان اسلام از جهل و ظلمت به نور حق وعدالت و شناخت معرفت و اصول همزيستي مسلمانان انجام شده است.

اكمل الدين اوغلي تصريح كرد: همزيستي ميان مسلمانان بايد در همه زمينه ها انجام گيرد؛ زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي كه به پيشرفت، هماهنگي و يكپارچگي كشورهاي اسلامي مي انجامد .

وي افزود: مشاركت كشورهاي مسلمان در امور مهم كشورهاي اسلامي امري ضروري به شمار مي رود و اصلاح امور مسلمانان به ويژه فلسطين از اساس كار اجلاس است چرا كه آن به بسط و گسترش عدالت اجتماعي و شفاف سازي مسائل سياسي منجر مي شود.

دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي يادآورشد: جهان اسلام بايد هويت اسلامي و ارزش اساسي و مصالح امت اسلامي را به منظور بيداري امت اسلامي و خدمت به بشريت و انسانها در نظر داشته باشد ، در اين راستا انديشمندان و علماي اسلامي در بيدار سازي مردم نقشي اساسي بر عهده دارند و حمايت از آنها لازم وضروري است.