تيم هاي ملي شنا و شيرجه به كشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" حاصل تلاش ملي پوشان شنا درسومين دوره بازيهاي غرب آسيا، كسب 6 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز و نايب قهرماني مسابقات شناي غرب آسيا بود. تيم ايران پس ازكويت(8 طلا، 6 نقره و 2 برنز) كه درجايگاه نخست قرارگرفت درمكان دوم جدول جاي گرفت و سوريه با 6 طلا، 2 نقره و 7 برنز سوم شد. رقابتهاي شيرجه چهارشنبه شب در استخرمجموعه ورزشي الحمد دوحه به پايان رسيد.