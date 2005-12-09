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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۹

گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" از سومين دوره بازيهاي غرب آسيا دوحه - قطر

تيم هاي ملي شنا و شيرجه به كشور بازگشتند

تيم هاي ملي شنا و شيرجه كشورمان با كسب 8 طلا، 8 نقره و 6 برنز به كشور بازگشتند.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" حاصل تلاش ملي پوشان شنا درسومين دوره بازيهاي غرب آسيا، كسب 6 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز و نايب قهرماني مسابقات شناي غرب آسيا بود. تيم ايران پس ازكويت(8 طلا، 6 نقره و 2 برنز) كه درجايگاه نخست قرارگرفت درمكان دوم جدول جاي گرفت و سوريه با 6 طلا، 2 نقره و 7 برنز سوم شد. رقابتهاي شيرجه چهارشنبه شب در استخرمجموعه ورزشي الحمد دوحه به پايان رسيد.

کد مطلب 263145

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