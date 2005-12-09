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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۸

برگزاري مراسم گراميداشت عكاس و خبرنگار شهيد خبرگزاري فارس

برگزاري مراسم گراميداشت عكاس و خبرنگار شهيد خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس به مناسبت تجليل از شهداي رسانه سانحه سقوط هواپيماي نظامي C130 ، مراسم گراميداشت برگزار مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمدصادق نيلي ، خبرنگار و عليرضا برادران ، عكاس خبرگزاري فارس در سانحه سقوط هواپيماي نظامي C130 كه روز سه شنبه گذشته به وقوع پيوست ، به شهدات رسيدند.

به همين مناسبت ، خبرگزاري فارس با برگزاري مراسم تجليل از جان باختگان اين حادثه به ويژه شهيدان نيلي و برادران و همچنين ابراهيم بقايي ( همسر خانم اسم علي خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس) ، ياد و خاطره اين عزيزان را گرامي مي دارد.

مراسم گراميداشت شهداي رسانه روز يكشنبه 20 آذر از ساعت 9 و 30 الي 11 و 30 در مسجد جليلي واقع در خيابان ايرانشهر - نرسيده به خيابان انقلاب ، برگزار مي شود.

کد مطلب 263147

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