آمريكا از احتمال تماس با اعضاي اخوان المسلمين مصر خبر داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، برغم خشونتها و ارعاب گسترده راي دهندگان ، واشنگتن از اذعان به پيروزي گروه اسلام گراي اخوان المسلمين در انتخابات پارلماني مصر خودداري كرد و تنها اعلام كرد كه تعدادي از افراد مستقل در اين انتخابات به پيروزي رسيدند .



يكي از مقامات وزارت خارجه آمريكا كه خواست نامش فاش نشود با بيان اين مطلب كه مقامات آمريكايي ممكن است با اعضاي مختلف گروه اخوان المسلمين تماس برقرار كنند ، گفت : من پيش بيني مي كنم كه با كانديداهاي مستقل ملاقات كنيم .



گروه اخوان المسلمين توانست در انتخابات پارلماني مصر 88 كرسي از 444 كرسي پارلمان اين كشور را تصاحب كرد .



انتخابات پارلماني مصر كه كه از ماه گذشته در چند مرحله برگزارشد ، روز چهارشنبه به پايان رسيد .



آدام ارلي جانشين سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در واكنش به اين گزارش گفت كه آمريكا به قانون مصر مبني بر ممنوعيت تماس با گروه اخوان المسلمين به عنوان يك سازمان احترام مي گذارد .



وي بدون اشاره به پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات مصر ، از پيروزي نمايندگان احراب مستقل و مخالف در اين انتخابات تمجيد كرد و با مثبت ارزيابي كردن تاثير اين روند در زندگي سياسي مصر خاطر نشان كرد كه اين امر نشان مي دهد در ايجاد كثرت گرايي و دموكراسي در مصر يك گام به جلو برداشته شده است .



ارلي با انتقاد از نقايصي كه در اين انتخابات از حوادث خشونت آميز گسترده تا ارعاب و آزار و اذيت راي دهندگان و اعضاي احزاب مخالف كه منجر به كشته شدن هشت تن در طي برگزاري انتخابات شد اعلام كرد كه اين مسائل موجب نگراني ما شده است و اين موضوع را به اطلاع دولت مصر خواهيم رساند .