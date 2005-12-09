برنامه ريزي فدراسيون بسكتبال ؛ آغاز ليگ برتر بسكتبال 85 ازمردادماه

به گزارش خبرنگار" مهر" با توجه به اينكه مسابقات يسكتبال غرب آسيا و بسكتبال درقالب بازيهاي آسيايي دوحه قطرازجمله مسابقات مهم و برون مرزي براي تيم ملي بسكتبال ايران هستند كه ازاهميت ويژه اي نيزبرخوردارند، كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال ازهم اكنون برنامه ريزي لازم را براي برگزاري ليگ برتر درسال آينده آغازكرده تا نه تنها ليگ درمدت زمان لازم و بدون وقفه برگزارشود بلكه درمقاطع لازم براي برگزاري اردوهاي تيم ملي، زمان مورد نظركادرفني و سازمان تيم هاي ملي دربين نيم فصل و همچنين قبل ازآغازليگ برترمدنظرقرار گيرد تا محدوديتها باعث نشود كه ليگ حتي براي مدتي كوتاه هم تعطيل شود.



با توجه به اين برنامه ريزي فصل نقل و انتقالات از 15 ارديبهشت ماه تا 15 خرداد ماه به مدت يك ماه كامل درنظر گرفته شده كه درسال آينده غيرقابل تمديد خواهد بود و جلسه هماهنگي ليگ برترهم، نيمه تيرماه برگزارخواهد شد.



آغاز مسابقات اوايل مرداد ماه اعلام خواهد شد و با توجه به حضور16 تيم در دو گروه 7 هفته براي دوررفت درنظر گرفته شده و پس ازپايان دوررفت تيمها با يك هفته استراحت روبرو شده و دور برگشت را آغاز مي كنند كه 7 هفته هم در اين مرحله زمان در نظر گرفته مي شود و پس از آن براي آمادگي تيم ملي جهت بازيهاي آسيايي دوحه قطر، ملي پوشان درمدت زمان لازم به اردو مي روند.

اين اردو تا زمان مسابقات ادامه مي يابد و سپس تيم به قطر اعزام شده و بعد ازاتمام آن مسابقات و بازگشت تيم، مرحله پلي آف ليگ برترآغاز خواهد شد كه درمرحله اول مسابقات دواز سه برگزارشده و درفينال سه ازپنج خواهد بود. شايان ذكراست كه مسابقات غرب آسيا قبل ازمرداد ماه برگزارخواهد شد.