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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۵

وزير علوم در گفتگوي اختصاصي با "مهر"

معاونان وزارت علوم تا پايان سال از تمامي دانشگاه هاي كشور بازديد مي كنند // عدالت در آموزش عالي حاكم خواهد شد

معاونان وزارت علوم تا پايان سال از تمامي دانشگاه هاي كشور بازديد مي كنند // عدالت در آموزش عالي حاكم خواهد شد

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا پايان سال جاري از تمامي دانشگاه هاي سطح كشور بازديد مي كنند.

دكتر محمد مهدي زاهدي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : به منظور بررسي وضعيت آموزشي، پژوهشي، رفاهي و فرهنگي دانشگاه هاي سراسر كشور 5 معاون وزارت علوم با تقسيم دانشگاه هاي سطح كشور تا پايان سال به تمامي آنها سر مي زنند و از نزديك با مشكلات و كمبودهاي آنها آشنا مي شوند.

وي اضافه كرد: يك ماه از اين طرح گذشته و هم اكنون معاونان در حال بررسي وضعيت دانشگاه هاي كشور هستند. تا 4 ماه ديگر معاونان وزارت علوم بايد از تمامي دانشگاه هاي كشور بازديد كنند و با شناخت نقاط ضعف و كمبودهاي آنها به برنامه ريزي براي جبران اين كمبودها بپردازند.

وزير علوم تاكيد كرد: پس از پايان بازديد معاونان از دانشگاه ها، طرح ها و برنامه ريزي هاي ويژه اي براي دانشگاه هاي مختلف طراحي مي شود تا عدالت ميان دانشگاه ها حاكم شود.

کد مطلب 263167

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