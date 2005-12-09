معاونان وزارت علوم تا پايان سال از تمامي دانشگاه هاي كشور بازديد مي كنند // عدالت در آموزش عالي حاكم خواهد شد

دكتر محمد مهدي زاهدي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : به منظور بررسي وضعيت آموزشي، پژوهشي، رفاهي و فرهنگي دانشگاه هاي سراسر كشور 5 معاون وزارت علوم با تقسيم دانشگاه هاي سطح كشور تا پايان سال به تمامي آنها سر مي زنند و از نزديك با مشكلات و كمبودهاي آنها آشنا مي شوند.

وي اضافه كرد: يك ماه از اين طرح گذشته و هم اكنون معاونان در حال بررسي وضعيت دانشگاه هاي كشور هستند. تا 4 ماه ديگر معاونان وزارت علوم بايد از تمامي دانشگاه هاي كشور بازديد كنند و با شناخت نقاط ضعف و كمبودهاي آنها به برنامه ريزي براي جبران اين كمبودها بپردازند.

وزير علوم تاكيد كرد: پس از پايان بازديد معاونان از دانشگاه ها، طرح ها و برنامه ريزي هاي ويژه اي براي دانشگاه هاي مختلف طراحي مي شود تا عدالت ميان دانشگاه ها حاكم شود.