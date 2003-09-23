هفتمين همايش " حسابداري كشور " در دانشگاه مازندران بر گزار مي شود

به گزارش خبر گزاري " مهر " ، دكتر احمد احمد پور مد ير گروه حسابداري دانشكده علوم انساني و اجتماعي و دبير برگزاري همايش، هد ف از برگزاري سمينار علمي حسابداري را ارائه آخرين دستاورد هاي اين رشته بر شمرد و افزود : شركت كنند گان در مدت همايش با مقالات و نظريه هاي جد يد حسابداري آشنا خواهند شد .

دكتر احمد پور برگزاري همايش حسابداري را نقطه عطفي در شناساندن بهتر اين رشته به جامعه عنوان كرد و افزود : رشته حسابداري در كشور ناشناخته است و تخصص اصلي حسابداران در زمينه مشاوره با روسا و حذ ف و اضافه كردن خط توليد كارخانجات و ارزيابي پروژه هاي مختلف و ارائه راهكار هاي فني ، بكار گرفته نمي شود .

د بير برگزاري هفتمين همايش حسابداري كشور محور هاي اين سمينار را حسابداري مالي ، مد يريت و حسابداري دولتي با تاكيد بر حسابداري محيط زيست ، سنجش مسئوليت منابع انساني عنوان و خاطر نشان كرد : تا كنون 46 مقاله به د بير خانه همايش ارسال شده است .

همچنين اين استاد دانشگاه از شركت تمامي دانشگاه هاي كشور و انجمن هاي حرفه اي حسابداري در اين سمينار خبر داد .

ياد آور مي شود،همايش فوق كه با مشاركت و همكاري برخي ازساز مان ها ي اقتصادي و تجاري بر گزار مي شود، تعدادي از محققان و شخصيت هاي ارشد وزارت خانه ها و سازمان هاي اقتصادي نيز حضور داشته و سخنراني خواهند كرد.



