چگونگي شناسايي دلايل بروز يك سانحه هوايي در كشور

وي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اعلام اين كه جعبه سياه هواپيما، نسوز و نارنجي رنگ است، گفت: كميته بررسي دلايل سانحه سقوط هواپيما در ابتدا اطلاعات مربوط به دلايل وقوع اين سانحه را جمع آوري مي كنند.

اين مقام آگاه تصريح كرد: اين كميته سپس براساس اطلاعات جمع آوري شده فريضات سقوط هواپيما را مي نويسد.

وي توضيح داد: به عنوان نمونه، اگر فرضيات سقوط هواپيما 40 مورد باشد، كميته بررسي سانحه براساس اطلاعات صحيح و غلط ، آن را به 3 تا 4 فرضيه كاهش مي دهد و سپس بررسي كارشناسانه خود را آغاز مي كند.

اين مقام آگاه از ناشناخته ماندن دلايل برخي سوانح هوايي در جهان و ايران خبر داد و گفت: از اين نوع سوانح در ايران مي توان به سقوط هواپيماي فوكر 28 شركت هواپيمايي آسمان در سال 1373 اشاره كرد.

وي زودترين و ديرترين اظهارنظر كارشناسي در خصوص دلايل سقوط هواپيما را 30 روز تا 2 سال اعلام كرد و در عين حال اظهارداشت: مشخص كردن دلايل سقوط هواپيما به هيچ وجه كار ساده اي نيست و مدت زمان اعلام دلايل سانحه نيز بستگي به نوع سانحه، جزييات به دست آمده از آن، مكالمات خلبان با برخ مراقبت پرواز و خلبان با تيم پروازي قبل از سانحه و... دارد.

اين مقام آگاه به دستگاه ضبط اطلاعات پروازي(FDR) و دستگاه ضبط مكالمات خلبان با برخ مراقبت و خلبان با تيم پروازي(CVR) اشاره و خاطرنشان كرد: با بررسي اين دو دستگاه كه جعبه سياه ناميده مي شود، رفتار پروازي هواپيما در هنگام سقوط مشخص مي شود.

وي ادامه داد: يعني با اين كار، مشخص خواهد شد كه هواپيما با چه سرعتي، با چه ارتفاعي، دقيقا چه زماني و ... سقوط كرده است.