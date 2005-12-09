بسكتباليستهاي پيكان فرصت انتقام از صباباتري را ازدست نمي دهند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين بازي ازآن جهت اهميت داشته وحساس ارزيابي مي شود كه اولا فرصتي براي پيكان بوجود آمده تا با هماهنگ تركردن ملي پوشان زياد خود ونيز استفاده ازيك بازيكن خارجي متخصص درپست يك و دو با نام "هون" تاكتيكهاي صباباتري را كه بيشتر وابسته به " آندره پيش" و " ژوزف" بازيكنان خارجي اين تيم است كم اثركرده وفقط به پيروزي بينديشد. درحاليكه احتمال دارد صبا كامران جمشيدوند را بدلايل انظباطي درتركيب نداشته باشد، اما آيدين نيكخواه و حامد آفاق هم بازيكنان قابل اعتمادي براي صباباتري هستند كه سعيد فتحي سرمربي پيكان بايد مهاركردن اين بازيكنان را نيز مدنظر داشته باشد.

اما شاهين طبع هم كه نسبت به تمامي رقبا درمرحله رفت ليگ موفق ترين بوده ويكي ازنمايندگان ايران درليگ غرب آسيا نيز هست، ازاين تعطيلي دوسه هفته اي بهترين بهره را برده وبا شناختي كه شاهين طبع سرمربي اين تيم ازقابليتهاي مهره هاي متعدد ملي پوش پيكان دارد، پيروزي مجدد برپيكان را نه تنها دور ازدسترس نمي بيند، بلكه نياز به آنرا بيش ازهر زمان ديگري براي دميدن روحيه مضاعف درتيم خود، احساس مي كند.

شاهين طبع مي داند كه پيكاني ها بعيد است دراين بازي، اشتباهات وقصورهاي گذشته را تكرار كنند، بنابراين هوشيارانه ابتدا به فكرمهارسامان ويسي ومهدي كامراني گلزنان وبازيسازان اين تيم است وسپس به فكر از كارانداختن مركز زمين پيكان يعني نقطه قوت آن كه حامد سهراب نژاد، حامد حدادي ومحمد شاهسوند سه ملي پوش شاخص كشور درآن فعاليت مي كنند، هرچند كه سهراب نژاد ممكن است بدليل مصدوميت دراين بازي حاضرنشود. اما علاوه برتمامي اين بازيكنان هردوتيم نيمكت نشينان قابلي دارند كه مسلما هركدام ازآنان براي اين گروه برنامه خاصي درنظرگرفته باشند، مي توانند با غافلگيركردن حريف بيشتر به پيروزي نزديك شوند.

ادامه مسابقات جام برتر تهران روزيكشنبه 20/9/84 درتالار بسكتبال آزادي تهران به شرح ذيل برگزارخواهد شد:

ساعت 15: صباباتري- پيكان

ساعت 17: دانشگاه آزاد- تام ايران خودرو

ساعت 19: مهرام- نفت