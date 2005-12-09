به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اختتاميه "نشست ساليانه دبيران كانون هاي دانشجويي سراسر كشور" سخن مي گفت، اظهار داشت: آلودگي‌هاي سياسي و جناحي به رسالت دانشجويان آسيب مي‌ زند و سطحي نگري جزء شئون تشكل هاي دانشجويي نيست و آنچه ضرورت دارد، حضور متعهدانه، عالمانه و محققانه دانشجويان در عرصه هاي مختلف است.

هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه به تلاش هاي حوزه و دانشگاه براي معرفي دين مبين اسلام قانع كننده نيست، متذكر شد: دانشجويان بايد رسالت خود را براي معرفي اسلام ناب محمدي مبتني بر معارف واقعي به خصوص "قرآن مجيد" و نه بر اساس برداشت ها و سلايق شخصي، به صورت عقلاني و بر پايه اعتدال و فارغ از هر گونه آلودگي جناحي و سياسي ايفا كنند.

وي همچنين با اشاره به لزوم پرورش دين پژوهان در كشور خاطر نشان كرد: در عصري كه مسايل جهاني و سياسي و اجتماعي و يا احكام فقهي و احكامي كه مربوط به بانوان و مسايل مبتلا به روز جامعه در حال گسترش است، نمي توان قبول كرد كه يك نفر هر چند عالم و بزرگ، همه چيز را بفهمد و درباره همه چيز فتوا صادر كند و همه هم از او پيروي كنند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه "عميقا معتقدم فردا روز خوبي براي ما و همه بشريت خواهد بود"، گفت: تدوين سند چشم انداز 20 ساله در جمهوري اسلامي ايران كاري بديع و بي سابقه در كشور و كاري جديد در جهان است.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به تاريخچه تدوين يك برنامه 25 ساله براي ايجاد تمدن بزرگ اسلامي توسط دولت خود در گذشته و نيز تدوين برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور افزود: سند چشم انداز 20 ساله، سند زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما است كه براي تدوين آن تلاش فراواني شده است.

وي تصريح كرد كه اهداف مندرج در سند چشم انداز 20 ساله بر اساس واقعيت ها در جهت پيشرفت كشور و رسيدن ايران با جايگاه نخست در منطقه طراحي شده و اين اهداف بر مباني ارزشي موجود در اسلام و فرهنگ شرقي و تفكر ايراني و بر محور دانايي است كه همه بخش هاي جامعه به خصوص "دانشگاه" بايد براي تحقق آنها تلاش نفس گير داشته باشد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به فرصت ها و چالش ها بر سر راه تحقق سند چشم انداز 20 ساله كشور و تاكيد بر اين كه "فرصت هاي ما براي تحقق اهداف سند بيش از چالش هاي فرا رو است" از "جهاني شدن" به عنوان يكي از اين فرصت ها ياد كرد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني عامل مهم در جهاني شدن را "انفجار اطلاعات" دانست و افزود: هر روز كه از عمر بشر مي گذرد، ما يك گام به سمت جهاني شدن حركت مي كنيم و مجموعه اين تحركات به جهاني شدن منجر خواهد شد.

وي "ايجاد مراكز بين المللي" را از "ويژگي هاي جهاني شدن" خواند.

هاشمي رفسنجاني گفت: در يك قرن اخير، در تدوين قوانين و تشكيل مراكز جهاني، قدرت هاي استعمار گر پيشتاز بوده و نقش اصلي را در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها براي حكومت بر دنيا ايفا كردند كه البته اين عيب جهاني شدن با بيداري ملت ها و هوشياري دولت ها كم و در حال بر طرف شدن است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از "سازمان تجارت جهاني" به عنوان يكي ديگر از فرصت هاي ايران براي حركت به سوي توسعه همه جانبه ياد كرد و افزود: اگر ايران در آينده نزديك به عضويت سازمان تجارت جهاني در نيايد،بيايد مانند شرايط فعلي در معاملات اقتصادي بين المللي مغبون و متضرر باشيم.

وي در ادامه، از "منابع طبيعي ايران كه كشورمان را در رده سوم كشورهاي غني قرار داده است و جايگاه مناسب علمي كشور" به عنوان فرصت هاي ديگر براي تحقق سند چشم انداز 20 ساله نام برد.

"وجود سرمايه بزرگ نيروي انساني داراي تفكرات مكتبي و اجتماعي" ديگر فرصتي است كه ايران مي تواند از آن براي حركت در مسير توسعه استفاده كند و هاشمي رفسنجاني در اين خصوص اظهار داشت: امروز توجه متفكران منصف دنيا به اصل دين و تاثير افكار الهي در زندگي افزايش يافته است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين كه "دين تلطيف كننده فضاي ناشي از خشونت هاي رايج در جوامع صنعتي است" افزود: امروز گرايش به دين باعث شده حتي در آمريكا كه مظهر قدرت هاي استعماري است، تفكرات ديني منطبق با نگرش مسيحيت مورد استفاده سياست مداران اين كشور كه ملت آن از نظر علمي پيشتاز هستند، قرار گيرد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني ادامه داد: اسلام جايگاه عظيمي در ميان جوامع ديني دارد و هيچ چيز با آن همسنگ نيست و اكنون يك ميليارد و 400 ميليون مسلمان در جهان زندگي مي كنند كه يك چهارم جمعيت دنيا را تشكيل مي دهند و 20 درصد توليد ناخالص جهان متعلق به آنها است.

وي در عين حال از اين كه سران كشورهاي اسلامي در كنفرانس اخير خود عربستان آمار نادرستي از مسلمانان جهان ارايه داند، انتقاد كرد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: اگر چه خرافات، برليان مشعشع اسلام را تار و كدر كرده ، اما اين دين مبين از پايه هاي محكمي از نظر ارزش هاي مطرح در مكاتب مترقي بشري برخوردار است و بر خلاف تصور افراد سطحي نگر، آتيه آن درخشان خواهد بود.

هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از سخنانش بر ضرورت رفع ابهام از حادثه سقوط يك فروند هواپيماي نظامي حامل خبرنگاران و تصوير برداران رسانه ها تاكيد كرد و گفت كه اين گونه ابهامات، هزينه ‌هاي سنگيني براي جامعه خواهد داشت.

وي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي عرصه اطلاع رساني و همچنين تعدادي از نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي در حادثه سقوط هواپيما در سه شنبه گذشته، اظهار اميدواري كرد كه مسوولان ذيربط هرچه زودتر ابهامات موجود در اين حادثه را بر طرف كنند.

در مراسم اختتاميه دومين نشست سراسري دبيران كانون هاي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور كه به مدت سه روز در مجمتمع فرهنگي و اردوگاهي شهيد باهنر تهران و به همت "نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها" برگزار شد، هداياي نمايندگان كانون هاي برتر دانشجويي سراسر كشور توسط رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اهدا شد.

اين گزارش مي افزايد؛ پيش از سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني، محسن قمي رييس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها و علي اكبري جدي معاون فرهنگي اين نهاد، در سخناني كوتاه، فعاليت هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي وعلمي كانون هاي دانشجويي را تشريح كردند.