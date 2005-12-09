آرش شفاعي : ادبياتي كه از ديگ پلوي سفارت فرانسه در آيد مسموم است











اين شاعر و منتقد با بيان اينكه گستاخي يك سفارت خارجي در ادبيات كشور به دليل اهمال مسولان ادبي كشور و خوش رقصيهاي عده اي از شاعران ايراني است ، افزود : مشكل اين دوستان اين است كه چرا خوش خدمتي و خود شيريني هاي ادبي آنان ناديده گرفته شده است .



وي هر گونه ميدان دادن به يك سفارت بيگانه را در دخالت در امور كشور وطن فروشي دانست و گفت : چه سفره اي در پاريس براي اين عده پهن شده است كه حاضرند براي رسيدن به آن به صورت هم چنگ بزنند !؟



شفاعي با بيان اينكه امضا كنندگان نامه اعتراضي ، شاعراني مطرح و صاحب صلاحيتتند ، گفت : كاش اين دوستان به جاي اعتراض به حذف نامشان به اصل موضوع دخالت بيگانگان در امور داخلي كشور و خط كشي كردن اهالي شعر و ادبيات مي پرداختند .



وي ادبياتي را كه از ديگ پلوي سفارت فرانسه در آيد را مسموم و مشكوك خواند و گفت : اينكه يك ايراني بگويد فرانسوي ها خودشان انتخاب مي كنند و ما كاره اي نيستيم شرم آور است ...



وي وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را فراتر از حذف كلمات مشكوك در كتابها دانست و گفت : خارجي ها براي ادبيات يك سرزمين تعيين تكليف مي كنند و وزارت ارشاد مملكت سرگرم سانسور كتابهايي است كه حتي اگر منتشر شوند ، خواننده اي ندارند .