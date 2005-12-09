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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۲

در گفت و گو با مهر

آرش شفاعي : ادبياتي كه از ديگ پلوي سفارت فرانسه در آيد مسموم است

آرش شفاعي : ادبياتي كه از ديگ پلوي سفارت فرانسه در آيد مسموم است

آرش شفاعي - شاعر و منتقد جوان ادبيات ، گفت : اعتراض گروهي از شاعران به سفارت فرانسه ، بيشتر از اينكه اعتراضي اصولي باشد به دليل دغدغه نرسيدن سهام خوش خدمتيهاي ادبي است .

 





اين شاعر و منتقد با بيان اينكه گستاخي يك سفارت خارجي در ادبيات كشور به دليل اهمال مسولان ادبي كشور و خوش رقصيهاي عده اي از شاعران ايراني است ، افزود : مشكل اين دوستان اين است كه چرا خوش خدمتي و خود شيريني هاي ادبي آنان ناديده گرفته شده است .
وي هر گونه ميدان دادن به يك سفارت بيگانه را در دخالت در امور كشور وطن فروشي دانست و گفت : چه سفره اي  در  پاريس براي اين عده پهن شده است كه حاضرند براي رسيدن به آن به صورت هم چنگ بزنند !؟
شفاعي با بيان اينكه امضا كنندگان نامه اعتراضي ، شاعراني مطرح و صاحب صلاحيتتند ، گفت : كاش اين دوستان به جاي اعتراض به حذف نامشان به اصل موضوع دخالت بيگانگان در امور داخلي كشور و خط كشي كردن اهالي شعر و ادبيات مي پرداختند .
وي ادبياتي را كه از ديگ پلوي سفارت فرانسه در آيد را مسموم و مشكوك خواند و گفت : اينكه يك ايراني بگويد فرانسوي ها خودشان انتخاب مي كنند و ما كاره اي نيستيم شرم آور است ...
وي وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را فراتر از حذف كلمات مشكوك در كتابها دانست و گفت : خارجي ها براي ادبيات يك سرزمين تعيين تكليف مي كنند و وزارت ارشاد مملكت سرگرم سانسور كتابهايي است كه حتي اگر منتشر شوند ، خواننده اي ندارند .  
کد مطلب 263190

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