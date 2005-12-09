رودباريان اخراج شد // دستگيري تماشاگر ايراني توسط پليس قطر // دليل نيمكت نشيني اولادي

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" اين شكست درحالي براي ايران رقم خورد كه بسياري قضاوت ناعادلانه داورقطري را عامل كسب چنين نتيجه اي عنوان مي كردند. درزيرحاشيه هاي خبرنگار" مهر" را مي خوانيد :



* بازيكنان تيم ايران براي ابراز همدردي با سانحه ديدگان سقوط هواپيما با روبان مشكي وارد زمين شدند.

* انتخاب يك داورقطري براي ديدارايران ازابتدا مورد اعتراض تيم ايران قرارداشت. اين انتخاب درحالي بود كه ديگر ديدارمرحله نيمه نهايي بين عراق و عربستان را « تان هاي» از چين قضاوت كرد.

* تماشاگران سوريه دردقايقي ازبازي بارها نام علي دايي را فرياد زدند و او را مورد تشويق قرار دادند.

* حسن رودباريان دروزاه بان تيم ايران در لحظه زدن ضربات پنالتي به دليل اعتراض به داور روي پنالتي اول كارت زرد گرفت. رودباريان درپايان بازي با اعتراض هاي شديد به داور با كارت قرمزمواجه شد.

* گزارشگر شبكه الجزيره حملات تيم سوريه را با تب و تاب خاصي گزارش مي كرد. اين درحالي بود كه او ازكنار حملات خطرناك تيم ايران با بي تفاوتي مي گذشت.

* جمال الشريف رئيس كميته داوران سوريه درشبكه الجزيره به تحليل داوري اين بازي پرداخت. وي قضاوت داورقطري را بدون اشكال عنوان كرد.

* درپايان بازي اعتراض شديد يكي ازتماشاگران ايراني به داورمسابقه باعث دستگيري او ازسوي پليس قطرشد.

* تماشاگران ايراني به شدت به نحوه قضاوت داورمسابقه اعتراض داشتند. اين مسئله باعث شد داوردرمحاصره نيروهاي امنيتي قطرزمين مسابقه را ترك كند.

* رنه سيموئزسرمربي ايران درباره به بازي نگرفتن مهرداد اولادي گفت : من هنوزبا برخي خصوصيات روحي بازيكنان شما آشنا نيستم. به نظرمن اولادي با حركات پا به توپ خود سرعت بازي را مي گرفت و من دراين بازي نيازبه بازيكنان سرعتي داشتم.

* نزديك به هزارتماشاگر ايراني درورزشگاه نادي القطر حضورداشتند به تشويق تيم اميد ايران پرداختند.

* سرمربي كروات تيم سوريه دركنفرانس خبري پس از بازي گفت : من قبل ازبازي ازتيم ايران مي ترسيدم اما خوش شانس بوديم كه اين بازي را برديم.