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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۴۲

در صورت اثبات قصور در سانحه سقوط هواپيما ؛

دستگاه قضايي سقوط هواپيماي C130 را به سرعت پيگيري مي كند

دستگاه قضايي سقوط هواپيماي C130 را به سرعت پيگيري مي كند

چنانچه در بررسي كارشناسي دستگاهها و سازمانها ، قصوري در سانحه سقوط هواپيماي نظامي ثابت شود ، دستگاه قضايي موضوع را به سرعت و دقت پيگيري و رسيدگي خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه در حاشيه همايش قضات ايران و اروپا ، در مورد پيگيري سقوط هواپيما C 130 به خبرنگاران گفت : سوانح هوايي مقررات خاص خود را دارد و اين حادثه نيز نياز به كار كارشناسي دقيق دارد.

وي افزود: در اين راستا اولين وظيفه متوجه دست اندركاران سازمان هواپيمايي كشوري است كه بايد تيم كارشناسي و جامعي براي بررسي عمل اين حادثه تشكيل دهد كه به نظر تشكيل شده است.

معاون اول قوه قضاييه در عين حال تشكيل تيم كارشناسي توسط نيروي هوايي ارتش براي نظارت و بررسي اين حادثه را ضروري خواند.

رئيسي گفت: بخش اجرايي دولت نيز توسط معاون اول رييس جمهور اين مساله را پيگيري مي كند دادسراي فرودگاه نيز در حوزه قضايي مامور پيگيري حادثه شده است.

وي خاطر نشان كرد: چنانچه در بررسي كارشناسي دستگاهها و سازمانها كوتاهي و يا تقصيري در حادثه سقوط هواپيما به اثبات برسد ، قطعا در دستگاه قضايي پيگيري و به سرعت و دقت رسيدگي و اعلام خواهد شد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: سازمان بازرسي كل كشور نيز مي تواند در اين تيم كارشناسي حضور داشته و به شناسايي علل و جنبه هاي مختلف حادثه كمك كند و بطور حتم پيگيري موضوع در بعد قضايي و سازمان بازرسي از اولويت خاص و ويژه اي برخوردار است.

وي افزود: جوانب مختلف اين حادثه از جمله آخرين مذاكرات خلبان با برج مراقبت بايد با دقت و سرعت بررسي شود.

همچنين رييس دادگستري استان تهران نيز در حاشيه همايش قضات ايران و اروپا ، گفت: در صورت عدم صلاحيت پرونده حادثه سقوط هواپيما از دادگستري به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارجاع مي شود و مردم مي توانند از آن طريق پرونده را پيگيري كنند.

عليرضا آوايي افزود: كساني كه مي خواهند در اين رابطه شكايت كنند فعلا به دادسراي فرودگاه كه مسئول رسيدگي به اين پرونده است مراجعه كنند. 

کد مطلب 263205

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