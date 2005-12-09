وزارت صنايع در سياست صدور مجوز براي ايجاد واحد توليد كاشي بازنگري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،محمدحسين بصيري درحاشيه چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي سراميك تهران گفت: پس از بررسي وضعيت صنعت كاشي و سراميك و نشستهاي متعدد با مديران اين صنعت به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد روند افزايش بيرويه ظرفيت توليد در اين بخش متوقف شود و از اين پس فقط به واحدهايي مجوز تاسيس كارخانه داده شود كه محصولي جديد روانه بازار مي كنند يا بيشتر براي فعاليت صادراتي برنامهريزي كرده اند.
وي افزود: در حال حاضر به دليل صدور بي رويه ايجاد واحد توليدي كاشي و سراميك بسياري از ظرفيتهاي توليدي كه با هزينه هنگفتي به بهره برداري رسيده بلااستفاده ماند و اكثر كارخانهها از بخش قابل توجهي از ظرفيت خود استفاده نمي كنند.
به گفته بصيري، پيشبيني ميشود امسال علاوه بر مازاد عرضه محصولات سراميكي به ميزان 50 ميليون متر مربع بسياري از ظرفيتهاي نصب شده نيز مورد استفاده قرار نگيرد.
وي افزود: صنعت سراميك ايران براي موفقيت در بازارهاي جهاني نبايد به دنبال تقليد صرف از طرحها و فناوري غربي باشد. بلكه لازم است با نوآوري و روآوردن به سبكهاي جديد الهام گرفته از هنر و فرهنگ ايراني نظير قالي ايراني محصولات منحر به فرد را به بازارهاي جهاني عرضه كنيم تا در اين ميدان رقابتي حرفي براي گفتن داشته باشيم.
محمدرضا مس فروش مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن نيز گفت: برون رفت از شرايط دشوار فعلي نيازمند استفاده از ابزار آموزش و پژوهش در صنعت سراميك است.
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