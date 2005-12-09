ذوب آهن و صنام درمرحله نيمه نهايي بسكتبال جوانان

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقات كه از16 آذرماه به ميزباني صنام تهران درتالاربسكتبال شهيد شيخ الاسلامي با حضورتيمهاي صنام، ذوب آهن، پگاه فارس وپتروشيمي بندر امام آغازشده بود امروزجمعه 19 آذربا شناخت صعود كنندگان به مرحله نيمه نهايي پايان يافت.

تيم ذوب آهن اصفهان دراين مرحله ازمسابقات دراولين روز صنام ميزبان را با نتيجه100 بر84 ازپيش رو برداشت، در دومين روز پتروشيمي را 81 بر52 شكست داد وسومين مسابقه خود را مقابل پگاه فارس با نتيجه 100 بر 84 به نفع خود به پايان برد تا نام صدرنشين اول گروه را به خود اختصاص دهد.

تيم بسكتبال جوانان صنام پس ازشكست مقابل ذوب آهن دو ديدارديگرخود را به ترتيب مقابل پگاه فارس با نتيجه 114 بر 102و مقابل پتروشيمي با نتيجه 101 بر61 با پيروزي پشت سرگذاشت تا به عنوان تيم دوم گروه به مرحله نيمه نهايي راه پيداكند.

به اين ترتيب با پايان يافتن اين مرحله تيمهاي ذوب آهن و صنام ازاين گروه و پيكان و پگاه همدان از گروه ديگركه به ترتيب عناوين اول و دوم گروه خود را بدست آورده بودند درمرحله نيمه نهايي جوانان تهران روبروي يكديگرقرارخواهند گرفت.