توجه اونيكا به جوانان قابل تحسين است

افشين رضا پور سرمربي تيم بسكتبال جوانان صنام با بيان مطلب فوق درگفتكو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: چرا كه اين حضور وتوجه باعث بوجود آمدن انگيزه اي مضاعف دربين بازيكناني مي شود كه آنان را زيرنظر دارد وهمچنين به مربيان انگيزه بيشتري مي دهد. " اونيكا " درهربازي عملكرد بازيكنان تيمها را زير ذره بين برده و نقاط قوت وضعف آنان را يادداشت مي كند و درمورد تيم من هم اين عمل را انجام داده و پس ازهربازي با من درميان مي گذاشت كه نشان ازعلاقمند بودن و با برنامه بودن اين مربي خارجي است.

وي درمورد مسابقات جوانان باشگاههاي كشورگفت: " تنها نقفطه ضعف اين مسابقات را بايد محل برگزاري آن يعني سالن شهيد شيخ الاسلامي تهران دانست كه البته دراين برهه از زمان چاره اي نبود وسالن ديگري وجود نداشت. ازطرفي تبليغات لازم هم صورت نگرفته بود تا تماشاچيان بيشتري ازاين مسابقات ديدني و جذاب ديدن كنند، اما استفاده از داوران خوب بين المللي نقطه قوت اين مسابقات بود وهمچنين سطح كيفي بالاي رقابتها.

سرمربي تيم بسكتبال جوانان صنام افزود: " دراين مسابقات تيمها روزبه روز بهترشدند كه اين موضوع نشان مي دهد اين رده هاي سني درطول سال مسابقات بيشتري مي خواهند.

رضاپور درمورد عملكرد صنام گفت: تيم صنام در دورگذشته بهتربود و دراين دور دردفاع ضعيف عمل كرد، هرچند كار زيادي را دراين راستا انجام داده است."