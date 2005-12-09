ثبت نام جشنواره انتخاب روشهاي برتر تدريس قرآن آغاز شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين جشنواره با هدف ايجاد بستري مناسب براي رسيدن به الگوهاي برتر و شيوه هاي بديع در امر تدريس روخواني و روانخواني قرآن كريم برگزار خواهد شد .

جشنواره در دو مرحله كتبي و عملي برگزار مي شود .

در مرحله كتبي هر يك از داوطلبان شركت در جشنواره مي بايست پس از ثبت نام سه نمونه روش تدريس مكتوب از موضوعات روخواني و روانخواني قرآن را براي هر يك از سطوح انتخابي ( محدوده تحصيلات ابتدايي، محدوده تحصيلات راهنمايي و محدوده تحصيلات دبيرستان به بالا) را تا پايان دي ماه به دارالقرآن ارسال كنند .

پس از تعيين برترين روشهاي تدريس مكتوب، از صاحبان آثار براي ارائه روش عملي دعوت و در اين مرحله داوطلبان مي بايست تدريس دروس مربوطه را به صورت عملي نزد هيئت داوران اجرا كنند .

آثار برگزيده استاني، به همراه فيلم ويدئويي تدريس عملي افراد در سنجش جشنواره كشوري، توسط هيئت داوران رده كشوري بررسي و در نهايت برترين آثار در سطوح مختلف تحصيلي انتخاب ئ معرفي مي شوند .