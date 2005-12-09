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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۳

از سوي سازمان دارالقرآن الكريم؛

ثبت نام جشنواره انتخاب روشهاي برتر تدريس قرآن آغاز شد

ثبت نام جشنواره انتخاب روشهاي برتر تدريس قرآن آغاز شد

ثبت نام جشنواره انتخاب روشهاي برتر تدريس قرآن كريم در رشته روخواني و روانخواني از سوي سازمان دارالقرآن كريم آغاز شده است .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين جشنواره با هدف ايجاد بستري مناسب براي رسيدن به الگوهاي برتر و شيوه هاي بديع در امر تدريس روخواني و روانخواني قرآن كريم برگزار خواهد شد .

جشنواره در دو مرحله كتبي و عملي برگزار مي شود .

در مرحله كتبي هر يك از داوطلبان شركت در جشنواره مي بايست پس از ثبت نام سه نمونه روش تدريس مكتوب از موضوعات روخواني و روانخواني قرآن را براي هر يك از سطوح انتخابي ( محدوده تحصيلات ابتدايي، محدوده تحصيلات راهنمايي و محدوده تحصيلات دبيرستان به بالا) را تا پايان دي ماه به دارالقرآن ارسال كنند .

پس از تعيين برترين روشهاي تدريس مكتوب، از صاحبان آثار براي ارائه روش عملي دعوت و در اين مرحله داوطلبان مي بايست تدريس دروس مربوطه را به صورت عملي نزد هيئت داوران اجرا كنند .

آثار برگزيده استاني، به همراه فيلم ويدئويي تدريس عملي افراد در سنجش جشنواره كشوري، توسط هيئت داوران رده كشوري بررسي و در نهايت برترين آثار در سطوح مختلف تحصيلي انتخاب ئ معرفي مي شوند .

کد مطلب 263232

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