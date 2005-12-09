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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۹

با صدور اطلاعيه اي عنوان شد؛

قدرداني ارتش از حضور پرشور امت شهيد پرور ايران در تشييع پيكر شهداي سانحه هواپيمايي

قدرداني ارتش از حضور پرشور امت شهيد پرور ايران در تشييع پيكر شهداي سانحه هواپيمايي

ارتش جمهوري اسلامي ايران با صدور اطلاعيه اي از حضور حماسي و به ياد ماندني مردم ايران اسلامي، درتشييع و به خاكسپاري پيكرهاي مطهر 97 تن از اصحاب رسانه و كاركنان جان بر كف ارتش جمهوري اسلامي ايران كه با شكوه هر چه تمام تر برگزار شد قدرداني به عمل مي آورد .

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دراين اطلاعيه آمده است ، بدون ترديد ياد وخاطره مجاهدات مخلصانه اين سبكبالان عاشق كه براي اعتلاي نام اسلام عزيز وپاسداري ازحريم مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده است براي هميشه درتاريخ سراسرافتخارانقلاب اسلامي ايران ودراذهان تمامي ملت هاي مسلمان جهان جاودانه خواهد ماند .

اين اطلاعيه مي افزايد : خلق چنين حماسه اي عظيم جزبا تلاش ، مساعدت وهمكاري تمامي نهادها وسازمانها منجمله هيئت محترم دولت ، قوه مقننه ، ستاد كل نيروهاي مسلح ، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، بسيج مستضعفين ، نيروي انتظامي ، سازمان اورژانس كشور، سازمان صدا وسيما ، سازمان آتش نشاني وجمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران ميسرنمي باشد .

در پايان اطلاعيه ارتش جمهوري اسلامي ايران آمده است: برخود لازم مي دانيم تا ازعنايات ويژه تمامي دست اندركاران ، مسئولان وسايرمقامات لشكري وكشوري ومردم فداكاروهميشه درصحنه تشكروسپاسگذاري نمائيم .

کد مطلب 263233

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