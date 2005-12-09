برنامه هاي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در هفته پژوهش اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، همزمان با اولين روزهفته پژوهش "كارگاه آموزشي روش تحقيق" ساعت 9صبح روزشنبه 19 آذر ماه در دانشكده تربيت دبير دكتر شريعتي واقع درميدان بهمن برگزار مي شود.

از ديگر برنامه هاي اولين روز هفته پژوهش مي توان به همايش "پژوهش و برنامه ريزي" در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و"تكنولوژي هاي نو و فرهنگ" در سالن اجتماعات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اشاره كرد.

برگزاري ميزگردهاي "نقد و بررسي پژوهش رسانه اي در ايران"، "بررسي مسائل روز"، "رويكرد به پژوهش"، نشست "رسانه و سينما"، "قانون جامع مالكيت ادبي وهنري : ابعاد ودستاوردها" و "ويژگي هاي نيروي انساني ، امكانات مالي و فني نشريات محلي" برنامه هاي ويژه روز دوم هفته پژوهش است.

همچنين در اين روز نشست هاي تخصصي با حضور اساتيد و صاحبنظران علوم ارتباطات برپا خواهد شد.

نشست هاي تخصصي با موضوع "رسانه و مديريت بحران" و"بررسي راهكارهاي بهينه سازي شيوه هاي توزيع آگهي هاي دولتي ازديدگاه كارگزاران مطبوعات" از برنامه هاي سومين روز هفته پژوهش است.

همچنين مراسم پژوهش فرهنگي سال و تقديراز خادمان پژوهش 22 آذرماه در تالار وحدت برگزارمي شود. "پژوهش و سياست گذاري درهنر"، "چشم انداز، چالش ها وفرصت هاي روابط عمومي درايران" نيز از ديگر برنامه هاي چهارمين روز هفته پژوهش است.

درآخرين روز از هفته پژوهش نيز موضوعاتي چون "جامعه شناسي مصرف موسيقي"، "بررسي مقايسه اي گفتمان غالب در حوزه قوانين و تبليغات تجاري"، "بررسي تطبيقي قوانين و مقررات تبليغات ايران و چند كشور اروپائي وآسيائي" و"فرهنگ و كارآفريني" ارائه و مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.